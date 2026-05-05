La guerra de Irán ya se nota en la economía catalana: 670 millones menos de crecimiento y una inflación por encima del 3%

La guerra de Irán ya está empezando a lastrar la economía catalana, mermando el crecimiento esperado para este año y los venideros y disparando otra vez los precios. La Cambra de Comerç ha publicado este martes su informe trimestral de coyuntura, en el que rebaja sus previsiones de crecimiento del PIB y lo hace con un enorme asterisco. "El impacto en la economía catalana puede ser mucho mayor del que prevemos y aunque el conflicto acabe pronto, dejará cicatrices", ha afirmado el jefe del gabinete de estudios, Joan Ramon Rovira.

Y es que desde la entidad empresarial reconocen que el daño puede ser mucho mayor si el conflicto sigue alargándose, algo que tras más de dos meses de combates cada vez se erige como el escenario más probable. No tanto, ni mucho menos, para llevar al país a una recesión.

"La revisión es relativamente moderada, preocupa más el impacto que acabe teniendo en la inflación", ha afirmado el presidente de la Cambra, Josep Santacreu. El impacto a la hora de empobrecer el salario de los trabajadores es, hoy en día, la principal amenaza.

La Cambra ha recortado en dos décimas sus estimaciones de crecimiento del PIB para este año, pasando del 2,4% que pronosticaba a principios de año a un provisional 2,2%. Es decir, el coste de oportunidad será de unos 670 millones de euros. Su escenario difiere muy poco, por ahora, con el cuadro publicado un día antes por el Govern, que anticipa un 2,3%.

Los números de la Cambra parten de la hipótesis que la guerra de Irán no se alargará hasta las elecciones del 'midterm' de EEUU, previstas para noviembre de 2026; si bien el próximo trimestre vovlerán a revisar sus pronósticos. De alargarse el conflicto más allá del verano, los peores pronósticos se confirmarían y el impacto sobre la economía sería mayor.

El nerviosismo entre las empresas es muy superior al impacto que, por el momento, está teniendo el conflicto bélico en la economía global. La Cambra constata en su informe una fuerte caída de la confianza empresarial en el segundo trimestre de 2026, entrando en el plano negativo por primera vez en años. El pesimismo es especialmente notable en la hostelería y el transporte y, en menor medida, en la industria.

Los hogares, motor de crecimiento

"Si el precio del petróleo continúa subiendo y el conflicto se intensifica, la inflación puede llegar a dispararse", ha afirmado Rovira. El Banco Central Europeo (BCE) pronostica que, en el peor de los escenarios, el IPC de la zona euro podría elevarse hasta el 4,4% este año y el 4,8% el que viene.

Lo que impactará directa y primeramente en los bolsillos de los catalanes. Precisamente el mercado laboral está siendo uno de los actuales motores de la economía catalana y española. Ante la incertidumbre global, el consumo interno está tirando y seguirá tirando aunque suban los precios. Y es que desde la Cambra apuntan que las actuales tasas de ahorro permitirán mantener temporalmente el nivel de vida de muchos hogares -no todos-pese al repunte inflacionista.

"La ocupación todavía va muy bien, los salarios aumentan, aunque sea muy poco y la tasa de ahorro no decrece", ha apuntado el jefe del gabinete de estudios. Este mismo martes se han conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, que impugnan los malos datos de la encuesta de población activa (EPA) publicada la semana pasada y arrojan una cifra récord de ocupación, con 3,9 millones de cotizantes catalanes.

Empleo en calidad y cantidad

La Cambra destaca que ese crecimiento no es solo en cantidad, sino también en calidad, en tanto que las empresas TIC están aportando el doble de ocupación que la hostelería, por ejemplo, que crece a igual volumen que la industria manufacturera. Las previsiones de la Cambra son que la tasa de paro siga bajando, aunque de manera moderada. Este año prevé un 8,2% y el que viene un 8,1%.

Si bien ese ciclo de contrataciones puede moderarse -que no destruir empleo- durante los próximos meses si el PIB crece menos de lo esperado. "El mercado laboral está absolutamente ligado al ciclo económico, con toda probabilidad implicará un freno en las contrataciones. ¿De qué magnitud? Todavía es pronto para saberlo, pero seguro que será significativa", ha afirmado Rovira.

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El consumo interno tira y compensa la evolución negativa de las exportaciones. Catalunya vende menos al exterior, tanto en cantidad (tonelaje), como en valor del mismo. En febrero, este indicador registró un descenso interanual del 3,9% y el 3,1%, respectivamente.