Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusMet Gala 2026Debate AndalucíaBarcelonaSaltVall d'AranRosa PeralBonos RodaliesGuerra IránEncuesta CEO
instagramlinkedin

Por la crisis en Ormuz

La guerra cambia el guion de Wall Street: Goldman Sachs alerta de reservas de petróleo cerca de mínimos de ocho años

El banco de inversión advierte de un "alto riesgo de escasez de combustible de aviones" en Europa para este verano

Barclays, JPMorgan y HSBC descartan recortes de tipos por temor a mayor inflación y bancos revisan al alza sus previsiones del petróleo

Unos iraníes pasan junto a una enorme valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente estadounidense Donald Trump y al estrecho de Ormuz, en la plaza Valiasr de Teherán (Irán), el 2 de mayo de 2026.

Unos iraníes pasan junto a una enorme valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente estadounidense Donald Trump y al estrecho de Ormuz, en la plaza Valiasr de Teherán (Irán), el 2 de mayo de 2026. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las esperanzas de una contienda fugaz entre Estados Unidos e Irán se desvanecen. Tras pulverizar máximos históricos y descontar una guerra breve en Oriente Próximo, Wall Street ha dejado de escalar el llamado "muro de preocupación", como reza el viejo adagio. En apenas unas semanas, los analistas han dejado de confiar en las promesas desde el Despacho Oval y han recortado sus apuestas por una guerra efímera entre Washington y Teherán. Las negociaciones estancadas han puesto fin a las visiones optimistas del mercado y a la expectativa de una tregua rápida e indolora en el Golfo Pérsico.

Goldman Sachs es la última de varias firmas de Wall Street que advierten de una incipiente crisis energética global a medida que la guerra entra en su tercer mes. Un equipo de estrategas liderado por Yulia Zhestkova y Daan Struyven ha alertado de que las existencias mundiales de petróleo están "acercándose a su nivel más bajo en un registro de ocho años", mientras persiste el parón del tráfico en el estrecho de Ormuz. Conviene recordar que este punto crítico, controlado por Irán, canaliza uno de cada cinco barriles de energía. "Vemos un alto riesgo de escasez de combustible para aviones en Europa ya este verano", han advertido este lunes.

Escasez global de 'jet fuel', fuelóleo y el diésel

Aunque el banco de inversión ha señalado que las reservas aún no se encuentran en niveles críticos "por ahora", estima que los inventarios globales de crudo están próximos a su nivel más bajo desde 2018, incluso si los flujos de crudo por Ormuz se recuperan pronto. "Esperamos que las existencias comerciales de petróleo de la OCDE caigan a 57 días de demanda en junio, también el nivel más bajo desde 2018", escribieron los analistas en su último informe. En el caso de España, las reservas del combustible de aviones han sido las más golpeadas, con una caída del 21%.

Estas carencias afectarán a todo tipo de productos energéticos, desde la nafta —un combustible utilizado de forma amplia en procesos industriales— hasta otros productos clave como los petroquímicos, el combustible de aviación (jet fuel, en inglés), fuelóleo y el diésel. El impacto será más severo en Asia y África, más dependientes de los flujos de petróleo procedentes del Golfo Pérsico. México e Indonesia se encuentran en situación crítica: disponen de apenas una semana de reservas visibles de crudo, según sus estimaciones.

Barclays y JPMorgan descartan recortes

Los recortes de tipos también quedan descartados. Barclays es la última firma de análisis que ha dado el giro y descarta un recorte por parte de la Reserva Federal (Fed) este año, aplazando una relajación de la política monetaria hasta marzo de 2027, mientras alerta de mayor inflación y menor crecimiento económico. "Prevemos que la trayectoria al alza y prolongada de los precios del petróleo impulse tanto la inflación general como la subyacente, y que lastre en cierta medida el crecimiento", han escrito desde Barclays. La firma británica se suma a JPMorgan y HSBC.

Noticias relacionadas y más

El petróleo a 90 dólares

Las casas de análisis han revisado al alza sus previsiones del barril del petróleo. El escenario base de Goldman Sachs ahora eleva su previsión del barril a los 90 dólares de los 80 dólares anteriores para el cuarto trimestre ante menor producción. UBS también ha elevado sus previsiones a los 90 dólares, mientras que Citi contempla que, a corto plazo, el crudo tocará los 120 dólares, hasta marcar los 95 dólares en el tercer trimestre del año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord
  2. Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
  3. Un susto mayúsculo en los FGC
  4. El Último de la Fila, un aquelarre a favor del ansia de vivir en su épica noche de regreso en el Estadi Olímpic
  5. Mossos y Fiscalía alertan del consumo entre jóvenes de nitazenos, el 'superopioide' cien veces más fuerte que el fentanilo
  6. Los Mossos niegan que el crimen de Esplugues sea un ataque terrorista y apuntan a un brote psicótico
  7. ONCE Sorteo Extra del Día de la Madre, en directo | Hora, premios y resultados
  8. Catalunya activa los avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales en todo el territorio para el lunes y el martes por la tarde

La guerra cambia el guion de Wall Street: Goldman Sachs alerta de reservas de petróleo cerca de mínimos de ocho años

La guerra cambia el guion de Wall Street: Goldman Sachs alerta de reservas de petróleo cerca de mínimos de ocho años

Edin Terzic será el entrenador del Athletic hasta 2028

Edin Terzic será el entrenador del Athletic hasta 2028

Barbacid se desvincula de la empresa y de las patentes creadas para testar su terapia frente al cáncer tras las acusaciones de "conflicto de interés"

Barbacid se desvincula de la empresa y de las patentes creadas para testar su terapia frente al cáncer tras las acusaciones de "conflicto de interés"

El requisito de la Seguridad Social que permite jubilarte a los 61 con 33 años cotizados (y que muchos desconocen)

El requisito de la Seguridad Social que permite jubilarte a los 61 con 33 años cotizados (y que muchos desconocen)

'El señor de las moscas', ahora miniserie mayúscula en Movistar Plus+: el cocreador de 'Adolescencia' nos explica su visión del clásico literario

'El señor de las moscas', ahora miniserie mayúscula en Movistar Plus+: el cocreador de 'Adolescencia' nos explica su visión del clásico literario

Grecia ha perdido el 58% de la nieve en sus montañas en los últimos 40 años

Grecia ha perdido el 58% de la nieve en sus montañas en los últimos 40 años

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La inminente subida de tipos catapulta la rentabilidad de las letras del Tesoro a máximos desde septiembre de 2024

La inminente subida de tipos catapulta la rentabilidad de las letras del Tesoro a máximos desde septiembre de 2024