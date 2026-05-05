Desempleo en España
Gonzalo Bernardos, economista: “Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo”
El economista sostiene que los bajos salarios de algunos empleos desincentivan la búsqueda activa de trabajo, optando a la prestación por desempleo en algunos casos
El paro se mantiene en el 6% en la UE y retrocede al 6,2% en la eurozona en marzo
Actualmente, los ciudadanos en España deben solventar problemas cotidianos como la subida de precios, el acceso a la vivienda, la situación de las pensiones o incluso las cifras de desempleo en el país. Este último es uno de los mayores problemas para muchos, sobre todo al impedirles contar una solvencia económica.
De hecho, los datos de paro nacional en el primer trimestre de 2026 nos muestran un porcentaje de desempleados que ya supera el 10%. En vista de ello, son cada vez más los expertos que analizan la situación actual e incluso realizan predicciones con respecto al futuro.
El principal problema del mercado laboral
Uno de los economistas más conocidos en el panorama mediático en España es Gonzalo Bernardos, quien durante una de sus participaciones en el programa de televisión Más Vale Tarde, habla sin rodeos sobre el problema actual que sufre el mercado laboral.
"Hay una parte de la población que no quiere trabajar y que cuando hace las cuentas prefiere cobrar la prestación por desempleo", señala Bernardos. El principal motivo de ello sería el nivel tan bajo de salarios que, en algunos casos, sería similar o incluso menor que una prestación por desempleo al uso.
La necesidad de aumentar la oferta de empleo sanitario
Sin embargo, recuerda que los datos publicados en los últimos meses sobre el crecimiento del empleo también son positivos, con un aumento de 527.600 personas empleadas. Por ello, el profesor de economía ha señalado algunas alternativas para incentivar este crecimiento de trabajadores.
El experto lo tiene claro: "el poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico" al de las prestaciones por desempleo. Además, no considera que actualmente existan demasiados incentivos para que la gente trabaje. En cierto modo, cree que es necesario tomar medidas más efectivas para combatir la situación actual.
Una de sus grandes propuestas sería reforzar la inversión en el contexto sanitario. De tal forma, se aumentaría la oferta de puestos de trabajo mientras se reducen también las largas listas de espera. La implementación de estas medidas podría solventar una gran parte del problema, disminuyendo la vulnerabilidad económica en algunos casos.
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