González-Bueno: "No me imagino un núcleo más duro que nuestros clientes accionistas"

En 2024 España llevaba más de tres décadas sin vivir una opa bancaria. Dos años después, César González-Bueno, corresponsable de que el Banc Sabadell sobreviviera a la que le planteó el BBVA, se ha convertido en una eminencia indiscutible en la cuestión. Y deja una idea principal: sería “recomendable” que se produjeran nuevas fusiones en el mercado español siempre y cuando sean “entre medianos”, es decir, sin que Santander, BBVA ni CaixaBank formen parte de este movimiento.

El financiero madrileño, que este mismo miércoles cede el testigo a Marc Armengolal frente del banco, quiso tirar de libreto a la hora de defender estas operaciones: “Los supercampeones europeos son deseables, pero los supercampeones nacionales, alcanzando cuotas de mercado excesivas, no lo son”, explicó. “El tamaño es bueno, pero en cuotas excesivas de mercado en ámbitos como el de crédito a pymes lo bueno por tamaño es malo por competencia, y por tanto, malo para la nación”, desgranó.

El banquero quiso apuntar que “excluyendo a los tres grandes, tendría sentido cualquier consolidación de cualquiera con cualquiera y no tendría prácticamente impacto en competencia, y los que tuviera, serían anulables de forma poco traumática”. Pese a este posicionamiento, González-Bueno ha dejado claro que no cree que estas operaciones vayan a darse a corto plazo. ¿Por qué? Según ha manifestado, porque el momento es demasiado bueno. “No se van a producir porque en este momento todas las entidades medianas tienen estrategia clara, una presencia geográfica determinada, están generando capital… No lo veo y no creo que se vaya a producir”.

El banquero se detuvo en esta cuestión, apuntando que habitualmente las fusiones se dan “en momentos que no son de bonanza”: “Estamos en un momento muy dulce, todo el mundo tiene mucha confianza en sus propios planes y cree que va a progresar mejor individualmente”.

A pregunta de EL PERIÓDICO, González-Bueno explicó por qué no ve imprudente que el Banc Sabadell se mantenga sin un núcleo duro de accionistas que pueda protegerle de nuevas operaciones hostiles, algo que echó en falta en algunos momentos de la larga travesía de la opa del BBVA: “El núcleo más duro que tenemos son los clientes accionistas; un 30% de nuestro accionariado son clientes, y de estos, sólo un 2,8% acudieron a la opa. No me imagino un núcleo más duro que ése”. Asimismo, apuntó que después de la opa del BBVA, “las probabilidades de una nueva opa sobre el Sabadell son insignificantes”.

En su última rueda de prensa como directivo del Sabadell, González-Bueno también se detuvo a hablar de las hipotecas, admitiendo que el Banc Sabadell ha llevado a cabo una “caída voluntaria” de nuevas contrataciones por una cuestión de rentabilidad. “Los precios en las hipotecas están un poquito demasiado tensionados [a la baja]. Las hipotecas siguen siendo rentables, pero su rentabilidad es más ajustada”, explicó.

El aún consejero delegado del Sabadell aprovechó la rueda de prensa para manifestar que desde el punto de vista económico España y el Sabadell en particular están muy al margen de posibles impactos de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y habló del proceso de bajas incentivadas que ha abierto el banco. “Todos nos hacemos un poquito mayores y la plantilla lo pedía”, ha dicho. En este sentido, y relacionado con el estrés sufrido durante el año y medio que duró la opa, ha dado un dato revelador: nunca en la historia del banco como en este 2026 sus trabajadores habían hecho tantas vacaciones en el mes de enero.