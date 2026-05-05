La Generalitat lanza un concurso inédito para levantar 783 viviendas públicas en 59 solares pequeños

La Generalitat abre este martes un nuevo frente en su estrategia para ampliar el parque de vivienda asequible con un concurso dirigido a promotores para construir 783 viviendas públicas en 59 solares repartidos en 40 municipios. La convocatoria, gestionada por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, se centra en parcelas de pequeño tamaño -con capacidad para 20 pisos o menos- y apuesta por licitaciones individualizadas para adaptarse a las particularidades de cada municipio y facilitar la concurrencia.

Se trata de una fórmula inédita hasta ahora, pensada para dar salida a suelos que habían quedado fuera del radar de los grandes operadores y que no han formado parte del primer concurso de solares. La mayoría de estos solares no disponían de promotor y, en muchos casos, pertenecen a ayuntamientos sin capacidad técnica para impulsar por sí mismos los concursos, lo que ha llevado a la Generalitat a asumir directamente la licitación.

Tras la reunión del Govern, la consellera de Territori i Sostenibilitat, Sílvia Paneque, se ha felicitado por la nueva medida, que ha asegurado que se convierte en una fórmula "suficientemente flexible" para los promotores porque se trataba de solares "menos atractivos" y ha insistido en que contribuirá a alcanzar el 15% de vivienda pública protegida. De hecho, es la primera vez que el Govern saca a concurso suelos que no todos son de su titularidad, tras los convenios firmados a finales de marzo por el presidente, Salvador Illa, con alcaldes de municipios pequeños.

Mapa coroplético de los municipios de los 59 solares para promotores individuales. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Acuerdos municipales

En aquel acuerdo, suscrito con 31 ayuntamientos, la Generalitat se comprometió a buscar promotores para levantar 556 viviendas públicas en localidades donde, mayoritariamente, solo se pueden construir promociones de menos de 20 pisos. Nadie mejor que los propios alcaldes y consistorios conoce la realidad local. El pacto formaba parte del despliegue del plan para alcanzar 50.000 viviendas protegidas hasta 2030 y abría la puerta a que la administración autonómica asumiera directamente la licitación de solares municipales sin promotor, una vía que ahora se concreta con esta nueva convocatoria.

Del total de solares que salen ahora a concurso, 38 (con capacidad para 526 viviendas) proceden precisamente de esa cesión municipal en el marco de la primera convocatoria de la reserva pública de solares. Otros 16, con potencial para 201 viviendas, son propiedad del Institut Català del Sòl (INCASÒL), mientras que los cinco restantes, donde se prevén 56 pisos, pertenecen a Patrimoni de la Generalitat.

Solar en la avenida Diagonal con la calle Llull, que acogerá una promoción de viviendas públicas. / Ferran Nadeu / EPC

Ajustados a la realidad local

A diferencia de convocatorias anteriores, el Govern ha optado por no agrupar los solares en paquetes. Se trata de un proceso quirúrgico, que fuentes de Territori atribuyen a la capacidad de innovar de la administración. La decisión responde a la voluntad de atraer perfiles más diversos de promotores y ajustar cada proyecto a la realidad local. Solo hay una excepción: los solares de Rialp, Llavorsí y Baix Pallars, que se licitan conjuntamente a petición de los propios ayuntamientos.

El procedimiento también introduce cambios relevantes. Este martes se ha publicado en la Plataforma de Contratación las fichas individuales de los 59 solares, junto con el pliego de condiciones y un formulario para presentar solicitudes. A partir de ese momento, el concurso para cada parcela se activará cuando un promotor muestre interés, abriendo un plazo de un mes para que concurran otras ofertas. El resto de solares permanecerán disponibles hasta que surja algún interesado.

La Cooperativa de viviendas Ruderal está construyendo un proyecto en cesión de uso en el barrio de Vallcarca de Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

Simplificación administrativa

La administración ha simplificado los requisitos documentales y ha revisado los criterios de valoración, aseguran, con el objetivo de rebajar barreras de entrada. En paralelo, se incorpora la posibilidad de autopromoción en los solares más pequeños —11 de ellos con capacidad inferior a 10 viviendas—, lo que permitirá que grupos de particulares o cooperativas presenten propuestas conjuntas. En estos casos, los adjudicatarios podrán construir las viviendas mediante una empresa constructora, calificarlas como protección oficial permanente y mantener la propiedad durante 75 años en régimen de derecho de superficie, siempre como residencia habitual. Se puede dar el caso, por ejemplo, que un grupo de tres parejas amigas opten a un local de este tipo y elijan un promotor para un solar de su localidad para levantar su hogar.

La iniciativa complementa las convocatorias anteriores de la reserva pública de solares. En la primera fase, centrada en parcelas de mayor tamaño, se optó por agrupar terrenos para facilitar la entrada de grandes operadores. Esta nueva línea, en cambio, pone el foco en municipios donde, aunque el volumen de vivienda sea menor, el impacto territorial se considera clave para ampliar la oferta asequible.