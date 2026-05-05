Garamendi ve "sorprendente" que habiendo más empleo se esté gastando "más que nunca" en desempleo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este martes de "sorprendente" que España esté gastando "mucho más que nunca" en prestaciones por desempleo habiendo más puestos de trabajo en España.

"¿Cómo es que tenemos más empleo y en paro gastamos más? Nos deberíamos de plantear muy bien todos estos temas", ha dicho el dirigente empresarial durante la inauguración del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026 organizado por ATA en la sede de la CEOE, y recogido por 'Europa Press'.

En su intervención, Garamendi ha felicitado a los autónomos por los datos de paro y afiliación del mes de abril, pues el tirón del empleo ha venido de la mano de la hostelería y el turismo. El dirigente de la CEOE ha resaltado que, en su gran mayoría, la creación de empleo viene a través de los autónomos y ha instado a "cuidar y mimar" especialmente a este colectivo, que ya alcanza los 3,5 millones de personas en España.

Para los autónomos "que han caído", Garamendi ha defendido una segunda oportunidad, al igual que ha emplazado a abordar otros problemas que sufre el colectivo, como los traspasos de negocios donde los titulares se jubilan ó de cómo gestionar esa misma situación en la España vaciada, en los pueblos.

"Eso significa trabajar en la formación, eso significa no ahogar más lo que ya se está ahogando", ha señalado Garamendi, que también ha denunciado la difícil gestión a la que se enfrentan los autónomos con la "maraña permanente" de normas que están sobre la mesa.

"A ver quién puede gestionar algo con tantas normas, papeles, cuando tiene un pequeño negocio. ¿Cómo va a crecer ese pequeño autónomo a empresa? ¿Cómo va a poder crecer si al final va a tener que manejarse en esa maraña de normas permanentes que están encima de la mesa?", ha argumentado.

Garamendi ha agradecido a ATA el trabajo que realiza en defensa "de la clase, de la casta más olvidada de este país", los autónomos. "Nos guste o no nos guste estamos viendo muchas medidas que van encaminadas en sentido contrario, por las que están sufriendo los pequeños", ha advertido.

"Vamos a estar con vosotros, que estamos para trabajar, en este caso, por los pequeños, y que, realmente, no os sintáis abandonados, porque la sociedad tiene claro que todo esto funciona, si tiene la capa más amplia, que son los tres millones y medio de autónomos, que son los que generan y dan y los que tiran para adelante", ha concluido.

Amor valora las cifras

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha valorado también las cifras. El dirigente ha puntualizado en declaraciones a los medios que los datos de empleo "vienen a corroborar lo que ocurre todos los meses de abril, un importante aumento en la creación de empleo y en las afiliaciones". Sin embargo, ha indicado que en esta ocasión las cifras de afiliación son "peores que el año pasado", y un 50% de la misma "se debe al sector de la hostelería", algo "muy normal si tenemos en cuenta Semana Santa".

Con todo, Amor ha expresado la preocupación de ATA "por el impacto que pueda tener la guerra en cuanto al empleo, a la economía y también al turismo". Respecto al segmento de autónomos, el dirigente ha señalado el aumento " de los autónomos en pluriactividad, que son autónomos que están en el régimen general y en el régimen de autónomos". El principal problema para este colectivo, según Amor, sigue siendo "la burocracia".

Otra de las reivindicaciones que realiza ATA es la implementación del IVA franquiciado. La organización denunció a España por el incumplimiento de la normativa europea de exención del IVA a los autónomos. Este martes, Junts ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para mejorar el RETA (Régimen de los Trabajadores Autónomos), con el blindaje del IVA franquiciado como una de las medidas clave.

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Respecto a esta medida, Amor ha sido claro. "El IVA franquiciado no tiene ninguna ventaja fiscal para la autonomía, pero el autónomo, en lugar de tener que hacer cuatro declaraciones trimestrales y por tanto tener tener burocracia, burocracia y burocracia, hacer solamente una declaración anual. Somos el único país de la Unión Europea que no ha traspuesto las directivas europeas".