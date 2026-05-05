Fallecer sin testamento en Catalunya: así se aplica la sucesión intestada y quiénes pueden heredar el patrimonio

La ausencia de testamento, a veces, puede tener consecuencias para los familiares, sobre todo en lo que se refiere a trámites burocráticos y responsabilidades legales. En Catalunya, nos encontramos con la modalidad de sucesión intestada, que se aplica cuando una persona muere sin dejar herederos por escrito mediante un testamento.

De esta forma, al no haber constancia por escrito de los legítimos herederos, entonces la normativa catalana se ocupa de solucionar malentendidos. Ahora bien, este marco legal solo afecta a un grupo específico de parientes: hijos, viudos, progenitores, abuelos y parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos o primos).

Un orden de preferencia para los parientes herederos

Como última alternativa cuando no existen ningún heredero legítimo o digno, en ciertos casos, la Generalitat puede convertirse en la beneficiaria, ocupándose así de la gestión de dicha herencia. Todo lo relativo a estas sucesiones intestadas queda regulado a partir del artículo 441-1 del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la normativa catalana de sucesiones establece un orden jerárquico a la hora de acceder a la herencia:

Descendientes

Cónyuge viudo y conviviente en pareja estable superviviente

y conviviente en pareja estable superviviente Ascendientes

Parientes colaterales

Generalitat de Catalunya

En el caso de la Generalitat como beneficiario, el acceso del organismo público a la herencia solo podrá realizarse si se ha comprobado que no existe ningún heredero con un grado de parentesco presente en la lista.

Más tarde, a la hora de distribuir los bienes dentro de los fondos públicos del gobierno autonómico, se considerarán en primer lugar las instituciones públicas de asistencia social o aquellas relacionadas con la divulgación del arte y la cultura. Además, se tendrá en cuenta el municipio donde el fallecido vivió mientras construía este patrimonio heredable.

Cómo solicitar una sucesión intestada

En todo caso, a la hora de confirmar si una persona dejó por escrito el modo en que dividir sus bienes, las partes interesadas deberán solicitar un certificado de últimas voluntades ante la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, ya sea de manera presencial o mediante los canales oficiales en línea.

Noticias relacionadas

Además, este procedimiento tendrá que realizarse al menos 15 días hábiles después del fallecimiento. Una vez que se haya comprobado la existencia de bienes a heredar pero sin un testamento, entonces se realizará una escritura de declaración de herederos abintestato, permitiendo así recibir la herencia aunque no exista un testamento previo.