La empresa organizadora del Mobile World Congress reestructura su cúpula directiva

Uno de los rostros más asociados al Mobile World Congress da un paso al lado. Por lo menos, en cuanto a la organización directa de la feria se trata. Tras 20 años en el cargo, el consejero delegado de GSMA (la institución organizadora del congreso tecnológico más importante que se celebra en Barcelona), John Hoffman, suelta estas riendas para convertirse en presidente de GSMA Ltd.

Se trata de un puesto de nueva creación que estará más relacionado con las tareas globales de esta organización mundial ideada para representar los intereses de las operadoras de telefonía móvil y empresas de telecomunicaciones en general, que en la gerencia del Mobile World Congress. En cualquier caso, parte de su cometido seguirá siendo "desarrollar las relaciones estratégicas con los socios de las ciudades anfitrionas de Barcelona, Shanghai y Doha", apunta el comunicado en el que GSMA anuncia los movimientos.

El documento no lo indica como tal, pero del texto se desprende que la directiva de la casa Sianne Ryder pasará a ser la cara visible del Mobile World Congress a partir de ahora. Es a ella a quien nombran consejera delegada de la unidad de Eventos y Servicios para la Industria de GSMA y quien se incorpora al equipo directivo de la patronal. Ryder lleva también dos décadas responsabilizándose de proyectos y unidades de negocio dentro de la organización, entre ellos, por ejemplo, el desarrollo de MWC en Shanghái.

A su vez, Bob Puglielli seguirá siendo el responsable de la ejecución operativa del congreso, pero le han cambiado, también, el nombre a su cargo (director de operaciones de Eventos) para "reflejar sus responsabilidades actuales". Todos los cambios se efectuarán oficialmente el próximo 1 de julio.

Clave en el auge tecnológico de BCN

"Estos nombramientos reflejan el excepcional nivel de talento que tenemos en GSMA", valora el flamante director general de GSMA, Vivek Badrinath. "Quiero felicitar sinceramente a Sianne y a Bob por asumir estos importantes nuevos cargos, no tengo ninguna duda de que seguirán construyendo sobre las sólidas bases que ya tenemos", agrega.

Tal como remarca el comunicado, Hoffman "ha tenido un papel decisivo en la configuración de la industria del móvil" y en el crecimiento de este área de negocio dentro de GSMA, llevándola a "alcanzar una dimensión global significativa" y a "generar un gran impacto positivo en todos los 'stakeholders'". Es una pieza sin la que no se explica el arraigo del congreso tecnológico en Barcelona y, consecuentemente, la dimensión que ha tomado esta industria en la ciudad en particular, y en Catalunya en general, en los últimos años. La tecnología es, sin ir más lejos, uno de los motores económicos de la comunidad.

"20 años de liderazgo son un hito extraordinario y la visión, energía y compromiso de John han dado forma no solo a GSMA y a nuestros eventos, sino también a la industria móvil en su conjunto –prosigue Badrinath–. Tenemos la suerte de que continúe aportando su experiencia y sus relaciones en su nuevo cargo de presidente".

"Ha sido un privilegio liderar la creación de un legado duradero", corresponde Hoffman. "Juntos hemos construido una cosa verdaderamente especial, una cartera de eventos y servicios que conectan el mundo y contribuyen a dar forma al futuro de nuestra industria", añade, antes de verbalizar su "plena confianza" en que el equipo formado por Ryder y Puglielli llevarán a la institución a "alcanzar éxitos todavía mayores en los próximos años".