Catalunya vuelve a superar a Madrid como primer empleador en España

Catalunya ganó casi 39.000 ocupados este pasado abril y se situó por primera vez en los 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social, coqueteando, si el verano es bueno, con batir el récord de los cuatro millones. La Semana Santa le sienta bien -laboralmente- a las provincias catalanas y este abril fue no fue una excepción.

Justo por detrás de Andalucía, Catalunya fue el territorio que más nuevos afiliados aportó a la Seguridad Social, lo que le valió para situarse, por segundo mes consecutivo, por delante de Madrid como primer empleador de todo el país. Un título que ostentó históricamente, que le fue arrebatado hace unos meses y que, presumiblemente, volverá a perder cuando vuelvan a bajar las temperaturas y la capital del Estado entre en sus mejores meses de contratación (que van a la inversa que Catalunya).

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"Son cifras récord de nuevo", ha destacado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Los positivos datos de afiliación de este mes de abril contrastan con los pésimos datos que arrojó la encuesta de población activa (EPA) publicada la semana pasada y referentes al primer trimestre. Los mismos visualizaban una histórica subida del desempleo y una intensa destrucción de empleo que no se corresponden con los registros oficiales actualizados este martes.

El factor Semana Santa marcó sustancialmente las estadísticas este abril. Tarragona (+3,4%) y Girona (+3,1%) fueron, porcentualmente, las provincias que más nuevo empleo generaron en comparación con marzo, seguidas por una siempre más estable Barcelona (+0,5%) y frente a una Lleida (-0,2%) que perdió ocupados.

Paro a la baja

En Catalunya subió el empleo y bajó el paro en abril. El número de personas inscritas en las oficinas del Sepe descendió en 8.949, hasta un total de 314.527 parados. Catalunya registra su menor cifra de desempleo en 18 años y si el mercado laboral sigue evolucionando en la misma línea, en verano puede bajar de la cifra de 300.000.

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