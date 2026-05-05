Bruselas alerta de que más gasto público en energía puede mantener los precios altos

La Comisión Europea ha alertado de las posibles consecuencias de recurrir a más gasto público para hacer frente a la crisis energética. En concreto, el comisario de Economía de la UE, Valdis Dombrovskis, advirtió este martes de que ampliar el margen fiscal puede acabar teniendo el efecto contrario al deseado: sostener la demanda y, con ello, mantener elevados los precios.

“La recomendación de la Comisión es garantizar que las medidas de apoyo a la economía en este momento sean temporales y específicas y no conduzcan a un aumento de la demanda agregada de energía”, señaló el comisario, insistiendo en la necesidad de no alimentar presiones adicionales sobre los precios.

Su comparecencia tuvo lugar tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), donde los socios debatieron sobre la flexibilización de las reglas fiscales para afrontar el encarecimiento de la energía. El propio Dombrovskis reconoció que existen “opiniones divergentes” entre los Estados miembros: mientras algunos gobiernos presionan para ampliar el gasto, otros temen que hacerlo agrave los desequilibrios fiscales en un contexto de elevada deuda.

España se sitúa en el primer grupo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que las reglas fiscales deberían dar a las inversiones destinadas a reforzar la “soberanía energética” un trato similar al que recibió el gasto en defensa. Una posición alineada con la planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reciente cumbre de Chipre.

En concreto, España propone flexibilizar las reglas fiscales para facilitar el gasto en infraestructuras energéticas. Países Bajos, sin embargo, rechaza esta vía y advierte de que la solución no pasa por generar “más deuda”.

En este contexto, Bruselas pide prudencia. “Las medidas deben ser temporales y específicas”, reiteró Dombrovskis. El objetivo es evitar que las ayudas públicas impulsen el consumo energético en un momento de tensión en los mercados. La Comisión considera que, en un shock de oferta como el actual, estas políticas tienen un recorrido limitado, ya que pueden aumentar el gasto sin traducirse en un alivio claro para hogares o empresas.

Por ahora, el Ejecutivo comunitario apuesta por utilizar el margen ya existente dentro de las reglas fiscales, incluidos los estabilizadores automáticos. Eso sí, deja la puerta abierta a actuar si la situación empeora.

Más fondos europeos y presión a Rusia

En paralelo, el comisario detalló los últimos avances del fondo de recuperación. Desde marzo, la Comisión ha desembolsado 3.500 millones de euros a siete países, a los que se suman 1.300 millones para Eslovaquia y 4.600 millones para Alemania aprobados este martes. En total, el mecanismo ya ha movilizado 405.000 millones de euros.

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Además, la UE ha aprobado su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con el foco en sectores clave que financian la guerra en Ucrania. La presión económica, subrayó Dombrovskis, sigue siendo “crítica” en el actual contexto de altos precios energéticos.