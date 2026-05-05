Bizum Pay: cómo se usa el nuevo sistema para pagar con el móvil en tiendas y comercios

Bizum da el salto definitivo al pago en tienda física. La nueva funcionalidad, conocida como Bizum Pay, permitirá a los usuarios pagar con el móvil en comercios y supermercados de forma similar al contactless, pero sin necesidad de tarjeta.

El sistema, que se lanzará en España, en principio, el 18 de mayo, amplía el uso de Bizum –hasta ahora centrado en envíos entre particulares y pagos online– y lo sitúa como una alternativa directa a gigantes como Visa o Mastercard en el día a día.

“Se va a poder acceder a Bizum Pay desde tu propia app bancaria”, explica Jorge Nevado, CMO de Sipay (empresa española de pago que integrará toda la operativa de Bizum). Es decir, no habrá que descargar nuevas aplicaciones: bastará con activar la funcionalidad dentro del banco habitual.

Cómo usar Bizum Pay paso a paso

El funcionamiento está diseñado para ser sencillo y familiar para quienes ya pagan con el móvil:

Activación previa : el usuario deberá habilitar Bizum Pay desde su app bancaria.

: el usuario deberá habilitar Bizum Pay desde su app bancaria. Pago en tienda : en el momento de pagar, solo tendrá que acercar el móvil al terminal (TPV) del comercio.

: en el momento de pagar, solo tendrá que acercar el móvil al terminal (TPV) del comercio. Validación : la operación se autoriza mediante biometría (huella o reconocimiento facial).

: la operación se autoriza mediante biometría (huella o reconocimiento facial). Cobro inmediato: el dinero se carga al instante en la cuenta bancaria, sin intermediarios.

El proceso es prácticamente idéntico al pago contactless actual, pero con una diferencia clave: no se utilizan datos de tarjeta, lo que refuerza la seguridad.

“Bizum Pay es una funcionalidad nueva que se integra en los engranajes ya hay”, resume Nevado, en referencia a que el sistema aprovecha la infraestructura ya desplegada por bancos y comercios.

Qué cambia para usuarios y comercios

La principal novedad es que Bizum deja de ser solo una herramienta para enviar dinero o pagar online. Con este paso, entra de lleno en el terreno del pago físico, donde compite directamente con las tarjetas.

Para los usuarios, el valor está en la rapidez y la simplicidad, con un único entorno –la app bancaria– para gestionar todos los pagos. Además, el uso de autenticación biométrica añade una capa extra de protección.

Para los comercios, el atractivo es doble. Por un lado, cobros inmediatos; por otro, comisiones más bajas que las de los medios de pago tradicionales. Esto puede ser especialmente relevante en sectores como la hostelería, donde “el ticket suele ser más bajo y los costes por transacción son más sensibles”, apunta Nevado.

Un cambio en pleno auge del pago móvil

El lanzamiento de Bizum Pay llega en un momento en el que el pago con smartphone ya es habitual. En España, 4 de cada 10 transacciones se realizan con el móvil, una cifra que refleja hasta qué punto el efectivo pierde peso en la economía cotidiana.

En paralelo, el ecosistema europeo de pagos se encuentra en plena transformación. Según desvela el propio Nevado para EL PERIÓDICO, Madrid aspira a convertirse en sede del futuro sistema de pagos europeo, lo que reforzaría el papel de España en este ámbito.

Noticias relacionadas

En conclusión, Bizum da un paso más en su evolución y se acerca a convertirse en un estándar de pago completo, pasando del envío de dinero entre particulares al pago en tienda física también. La clave ahora será la adopción por parte de bancos, comercios y usuarios de una herramienta que promete simplificar –aún más– la forma de pagar.