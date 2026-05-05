Una ayuda económica de hasta 2.700 euros para los estudiantes que se forman lejos de casa

El actual sistema educativo español todavía presenta importantes dificultades, sobre todo en cuanto al abandono escolar. De hecho, según datos oficiales del 2025, un 12,8% de jóvenes entre los 18 y 24 años abandonó sus estudios sin completar Bachillerato o Formación Profesional.

Estas cifras nos señalan el dato más bajo hasta ahora, al menos según se tiene registro. Aunque este fracaso escolar es causado por diferentes factores, los expertos señalan que el contexto socioeconómico es uno de los factores que más perjudican a los jóvenes.

A día de hoy, ocho de cada diez jóvenes consiguen completar, como mínimo, la educación secundaria obligatoria. Aun así, la gran mayoría prefiere no continuar su formación académica. En vista de ello, la implementación de becas y ayudas se convierte en una herramienta fundamental.

Ayudas a la vivienda para estudiantes que estudian fuera

El objetivo de estas políticas públicas suele ser disminuir los efectos negativos que puede generar la falta de recursos, sobre todo en el desarrollo educativo de los más jóvenes. Además, el sistema de becas públicas para el curso 2026/2027 se ha propuesto mejorar las ayudas, estableciendo diferentes cuantías según el perfil de cada estudiante.

Entre estas ayudas económicas, encontramos un apoyo de hasta 2.7000 euros para los estudiantes que se desplazan lejos de su lugar de origen para continuar su formación. La intención detrás de ello sería costear los gastos relativos a la residencia o vivienda.

De hecho, esta cuantía forma parte del programa de becas que proporciona el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y no puede concederse de forma automática a todos los estudiantes.

Básicamente, se trata de una ayuda destinada a jóvenes en situación de vulnerabilidad que realmente necesitan cambiar de domicilio, y que a su vez no superan el umbral económico establecido.

Cómo se distribuyen las ayudas dentro del programa de becas

Dentro de estas becas del Ministerio también podemos incluir toda una serie de elementos que pueden mejorar la cuantía recibida:

Ayuda básica de 300 euros , o 350 en el caso de la Formación Profesional de Grado Básico, que reciben todos los beneficiarios de estas becas

, o 350 en el caso de la Formación Profesional de Grado Básico, que reciben todos los beneficiarios de estas becas Ayuda fija ligada a la renta familiar , aunque no es compatible con la anterior. Esta cuantía puede ascender hasta los 1.700 euros

, aunque no es compatible con la anterior. Esta cuantía puede ascender hasta los 1.700 euros Compensación adicional para alumnos con buen rendimiento y resultados académicos destacables. La cuantía recibida puede oscilar entre los 50 y 125 euros

Una vez que se asignan todas estas cuantías fijas, se aplicarán otras cantidades variables, en función de la situación económica y calificaciones del estudiante. En todo caso, cada estudiante recibiría una cantidad específica, buscando así equilibrar el presupuesto disponible y las circunstancias concretas.

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El proceso para acceder al plan estatal de becas para estudiantes deberá realizarse de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio. Además, el plazo de solicitud se encuentra disponible desde el 7 de abril hasta el 18 de mayo de 2026 a las 15:00 h (hora peninsular).