Acero
Tubos Reunidos solicitará el concurso de acreedores por insolvencia inminente
El consejo de administración de la compañía ha acordado presentar la solicitud ante el juzgado de Álava tras no poder garantizar la viabilidad del grupo
Los acreedores de Tubos Reunidos podrían quedarse con el 95% del capital en un posible concurso
Sabina F. Macedo
La posible entrada a un concurso voluntario de acreedores por parte de Tubos Reunidos se confirma. La siderúrgica vasca ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que solicitará este rocedimiento judicial tras constatar una situación de “insolvencia inminente”, derivada de las tensiones de tesorería y el deterioro de su actividad en los últimos meses.
Según la información remitida al supervisor, el consejo de administración ha acordado presentar hoy mismo la solicitud ante el juzgado competente de Álava, después de que no se hayan podido garantizar las condiciones necesarias para asegurar la viabilidad del grupo, especialmente la entrada de liquidez.
La compañía atribuye su situación al agravamiento de los problemas financieros y al impacto de la paralización “indeseada” de la producción en su planta de Amurrio, en un contexto en el que llevaba meses trabajando en un plan de viabilidad que finalmente no ha logrado materializarse.
La decisión, explican, que también afecta a sus filiales, se ha adoptado con el objetivo de proteger los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas, tras recabar asesoramiento externo.
De esta forma, el anuncio confirma el escenario que la propia empresa venía anticipando en las últimas semanas. A finales de abril, Tubos Reunidos ya advirtió a la CNMV de que su viabilidad estaba comprometida ante la falta de financiación y el bloqueo en las negociaciones con acreedores.
La crisis del grupo se ha visto agravada por varios factores. Entre ellos destca la ausencia de nuevos fondos, la imposibilidad de cerrar acuerdos para reestructurar su deuda —incluida la mantenida con la SEPI— y el deterioro industrial tras el conflicto laboral vinculado al ERE en las plantas de Amurrio y Trápaga, que derivó en un parón productivo. A ello se suma el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, uno de sus principales mercados, que han reducido significativamente su actividad exterior.
En bolsa, la compañía ya venía reflejando este deterioro, que en los últimos seis meses acumula caídas del 70% en bolsa. De hecho, solo el pasado lunes, ante los temores de un posible concurso, el grupo se desplomó un 40% en el mercado.
Así, tal y como explicó EL PERIORDICO, el futuro de la compañía vasca —cuyos principales acreedores son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y un sindicato bancario en el que figuran el Banco Santander, BBVA y el Banco Sabadell— podría dejar el 95% de su capital en manos de sus acreedores si la compañía no logra refinanciar su deuda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
- Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord
- Got Talent' ganador: AM Dance Studio se proclama campeón y Risto Mejide pronuncia un emotivo discurso final en el que saldó su 'deuda pendiente
- Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
- El abandono de barcos crece en los puertos deportivos catalanes: hasta 30 embarcaciones olvidadas en una misma marina
- Los médicos detectan un caso clínico 'muy inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat
- Manolo García y Quimi Portet: “El Último de la Fila es volver a casa; estábamos locos por la música y eso nos sigue uniendo”