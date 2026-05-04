Mercadona gastó 5.200 millones en comprar productos a empresas catalanas en 2025 e invirtió 73 millones en su red comercial

La cadena de supermercados Mercadona destinó el año pasado unos 5.200 millones de euros en la compra a empresas catalanas, tanto de alimentos y artículos de higiene y limpieza del hogar. La compañía valenciana cerró el ejercicio pasado con más de 1.900 proveedores en esta comunidad y unas inversiones de 73,1 millones en la mejora y ampliación de su red de tiendas y ventas 'on line', según ha informado este lunes.

Del montante invertido, 63,6 millones se han destinado a la red de tiendas y al refuerzo del servicio de preparación y reparto de pedidos, una prestación de la que disponen, según la empresa, un total de 69 supermercados Mercadona, "lo que ha supuesto la contratación de personal (preparadores y repartidores) para llevar a cabo estas tareas", indica en un comunicado.

Además, se han destinado otros 6,2 millones a los bloques logísticos de Abrera (Baix Llobregat) y de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), de que salen las mercancías que van a las tiendas, y otros 3,3 millones a la plataforma dedicada exclusivamente a dar servicio 'on line' (conocida internamente como colmena) ubicada en el polígono de la Zona Franca de Barcelona.

Aperturas, reformas y cierres

En 2025, Mercadona abrió un nuevo supermercado, reformó siete ya existentes y cerró tres establecimientos por no cumplir con los estándares requeridos por la compañía. La nueva apertura fue la del Lago Center de Sabadell; de las reformas, dos se hicieron en la ciudad de Barcelona, otras dos en Terrassa y las restantes en locales ubicados en Esplugues de Llobregat, Molins de Rei y Mataró. Cerraron una tienda de Olot, otra de la capital catalana y una tercera en Mollet del Vallès, con lo que el cómputo global de supermercados a finales del año pasado ascendía a 238 supermercados. Este 2026, la compañía ha abierto en Manlleu su primera 'tienda 9' de Catalunya, la que considera su modelo más avanzado de establecimiento, tanto desde el punto de vista de eficiencia ambiental como de servicio al cliente.

Récord de plantilla

A lo largo del pasado ejercicio, la firma creó más de 600 nuevos puestos de trabajo en Catalunya, donde dispone de una plantilla formada por 16.400 personas. Como recuerda la empresa en el comunicado en el que ha hecho públicos sus resultados autonómicos, Mercadona ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar un equipo con trabajo estable, con la aprobación de una semana más de vacaciones para sus trabajadores o su política de retribución variable con las primas por objetivos (dos mensualidades a los trabajadores con menos de cuatro años en la empresa y tres mensualidades a quienes superan esta antigüedad).

Y en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la empresa ha donado 2.280 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 138 entidades sociales con las que colabora a diario en Catalunya, lo que equivale a más de 38.000 carros de la compra.

El pasado marzo, el presidente de la cadena valenciana, Juan Roig, presentó los resultados globales de la compañía en 2025, un año en la que, según afirmó, se alcanzaron "cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España". La empresa logró un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representó un aumento del 8% respecto al año anterior.