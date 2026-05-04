Piero Cipollone (BCE): “La digitalización y la tokenización están transformando los pagos y las finanzas”

La transformación digital del sistema financiero europeo ya no es una promesa futura, sino una realidad en marcha. Así lo ha defendido este lunes Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), quien ha subrayado en un anuncio del BCE que tecnologías como la tokenización de activos están redefiniendo la forma en que ciudadanos y empresas interactúan con el dinero.

En un discurso centrado en el futuro de los pagos y la innovación financiera, Cipollone destacó que “la digitalización y la tokenización están transformando los pagos y las finanzas”, en un momento en el que Europa busca reforzar su soberanía monetaria frente al avance de grandes plataformas tecnológicas y soluciones privadas de pago.

El responsable del BCE puso el foco en cómo la tokenización –el proceso de representar activos en redes digitales mediante tecnología de registro distribuido– está permitiendo nuevas formas de liquidación más rápidas, seguras y programables. Este cambio, explicó, no solo afecta a los mercados financieros mayoristas, sino que acabará impactando también en el día a día de los consumidores.

En este contexto, Cipollone defendió el papel clave del euro digital como pieza central de la estrategia europea. El proyecto, aún en fase de preparación, busca ofrecer una alternativa pública al dinero digital privado, garantizando el acceso universal a un medio de pago seguro respaldado por el banco central.

No sustituirá al efectivo

“El dinero del banco central debe seguir siendo un ancla de confianza en la economía digital”, vino a señalar el dirigente, insistiendo en que el euro digital no pretende sustituir al efectivo, sino complementarlo en un entorno cada vez más digitalizado. Según el BCE, la creciente dependencia de soluciones de pago no europeas podría plantear riesgos tanto para la competencia como para la autonomía estratégica del continente.

Cipollone, considerado uno de los principales impulsores del euro digital dentro del BCE, también alertó sobre la fragmentación actual del ecosistema de pagos en Europa. A su juicio, la falta de soluciones paneuropeas plenamente integradas limita la eficiencia y deja espacio a actores globales que dominan el mercado.

Inteligencia artificial y blockchain

En paralelo, el avance de tecnologías como la inteligencia artificial y la blockchain está acelerando la innovación en servicios financieros. Desde pagos instantáneos hasta contratos inteligentes, el nuevo paradigma permite automatizar procesos y reducir intermediarios, aunque también introduce desafíos regulatorios y de ciberseguridad.

El BCE ya está experimentando con estas tecnologías en entornos controlados, especialmente en el ámbito de la liquidación de activos tokenizados. La institución explora cómo el dinero del banco central podría integrarse en infraestructuras basadas en blockchain para facilitar operaciones financieras más eficientes y seguras.

Para Cipollone, el reto no es solo tecnológico, sino también político y regulatorio. Europa debe avanzar con rapidez, pero sin comprometer la estabilidad financiera ni la protección del consumidor. En este sentido, el marco normativo europeo –incluyendo regulaciones como MiCA en el ámbito cripto– juega un papel clave para equilibrar innovación y control.

El discurso del representante del BCE llega en un momento en el que los bancos centrales de todo el mundo intensifican sus trabajos en monedas digitales. Países como China ya han desplegado versiones piloto, mientras que Estados Unidos avanza con cautela. En este tablero global, la Unión Europea busca posicionarse con un modelo propio que combine innovación, privacidad y estabilidad.

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Una transformación inevitable

En definitiva, el mensaje de Cipollone es claro: la transformación digital del dinero es inevitable, y Europa no puede permitirse quedarse atrás. El euro digital y la tokenización no son solo herramientas tecnológicas, sino elementos estratégicos para definir el futuro del sistema financiero europeo en un mundo cada vez más digital.