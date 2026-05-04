Pensión
Luis Garvía, experto en economía: "Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años"
El economista advierte sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones
Un profesor de 65 años a punto de jubilarse: "Cobrar 2.600 euros de pensión es injusto"
La sostenibilidad del sistema público de pensiones es una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos españoles. La Comisión Europea ha advertido que el envejecimiento de la población aumentará el gasto en pensiones, sanidad y dependencia.
A partir de este año 2026, los trabajadores que quieran solicitar la pensión de jubilación pueden esperar un poco más de lo esperado. Según las últimas previsiones, la edad legal de jubilación podría incrementarse hasta los 66 años y 10 meses.
En 2013, fue aprobada una reforma de pensiones que incluía una subida progresiva de la edad legal de jubilación. El objetivo de esta medida era mantener el equilibrio entre trabajadores en activo y pensionistas.
No obstante, el experto en economía Luis Garvía ha señalado en el programa 'Y ahora Sonsoles' que el problema persiste: "La esperanza de vida hace 20 años era de 74 años; ahora vivimos 84 años".
Según el economista, cada vez hay más diferencia entre el número de pensionistas y los trabajadores en activo. El aumento de la esperanza de vida, la baja natalidad o la precariedad laboral, algunos de los factores que más influyen en este contexto.
"Hace 20 años cotizaban cinco personas por cada jubilado; ahora son solo 2,3", destaca el profesional. En este sentido, se ha producido un aumento entre las pensiones de jubilación, dependencia y cuidados de larga duración.
Por este motivo, Garvía tiene claro cuál tendría que ser el cambio para equilibrar el sistema de pensiones: "Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años, según cálculos matemáticos, para que salieran las cuentas".
"Si vemos la gente que nace en España y vemos la gente que se jubila, el problema es que no estamos mejor que hace 10 años", sentencia el experto en el programa de Antena 3.
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