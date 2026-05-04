Josep Casas, inversor: "España consume el 2,25% del pistacho mundial, pero produce menos del 1%"

Tras la reciente popularidad del pistacho en la gastronomía a lo largo del mundo, cada vez más inversores deciden adentrarse en el cultivo de este fruto seco. Uno de los puntos fuentes del pistacho suele ser la rentabilidad económica que ofrece a quienes se introducen en este mundo.

Este es el caso de Josep Casas, inversor y fundador de la empresa Europistachios, que decidió invertir en el cultivo del pistacho en España. Por ello, en su canal de YouTube, Adrián G. Martín nos muestra cómo este hombre pudo sacar rentabilidad a un negocio bastante novedoso.

Una oportunidad de convertirse en líder del sector

En un primer momento, Josep era cofundador de Naturitas, una empresa centrada en la compraventa online de productos naturales en España. Tras ello, tomó la decisión de vender la empresa y buscar una nueva opción de cultivo para invertir a largo plazo. Así es como llega a los frutos secos, una opción muy efectiva para exportar.

Entre ellos, la mejor alternativa era el pistacho, ya que se trata de un cultivo con tradición en España, pero un volumen de producción escaso. Además, después de investigar sobre este cultivo, descubrió que podía verticalizarlo y convertirse en empresa líder.

El experto destaca que la reciente popularidad del pistacho como ingrediente, sobre todo en la repostería, favorece su alta rentabilidad en el sector agrícola. De este modo, cree que nos encontramos en un buen momento para invertir en el sector.

Aun así, no solo recomienda el pistacho como alternativa de inversión, sino también el cultivo de otros frutos secos, como la nuez o la almendra, debido a los beneficios de su exportación en todo el mundo.

Hasta un millón y medio de euros para la inversión inicial

"Estaríamos hablando de un millón y medio si vas de alquiler, y si compras la finca, pues un millón más", recalca sobre la elevada inversión que supone el cultivo del pistacho. A su vez, llegar al punto donde se obtengan beneficios puede conllevar más de una década de trabajo. "Entre 10 y 12 años para recuperar la inversión", asegura el inversor.

Aparte de ello, debemos tener claro que durante estos años el empresario no se queda esperando a que el cultivo crezca, sino que debe asumir los gastos añadidos. De esta forma, el coste para mantener la finca puede ascender hasta los 150.000 euros anuales.

En este caso, el cuidado y mantenimiento de la plantación es un factor fundamental. "Todo el trabajo de un año se puede echar a perder por solo unas horas", añade mientras recuerda la importancia de saber cómo mantener adecuadamente los cultivos.

Una oferta escasa y una demanda en aumento

Aun así, a pesar de su lentitud, los costes que supone y el elevado mantenimiento, los resultados obtenidos pueden ser muy positivos. De esta forma, el empresario anima a invertir en el sector.

Actualmente, España abarca menos del 1% de la producción mundial de pistacho, mientras que su consumo supone un 2,25% del total. De tal forma, nuestro país consume más pistachos de los que se producen en el territorio.

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Esta fue la principal razón que motivó a Josep, tras darse cuenta de que podía aprovechar esta falta de oferta y, con ello, compensar la creciente demanda de pistacho, tanto a nivel nacional como internacional.