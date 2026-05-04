Grupo Profand se instala en el «top 20» mundial de pesqueras y devuelve a la industria gallega al olimpo

El 13 de abril de 2012, en la sede central de Pescanova SA, el entonces presidente ejecutivo daba cuenta a los medios de comunicación de los resultados anuales del grupo. Manuel Fernández de Sousa estaba satisfecho. «Tenemos diversificación: más de un país por especie, más de una especie por país». A la vez que descartaba volver a crecer en Galicia —después del encontronazo con la Xunta por la planta de rodaballo de Touriñán, que acabaría en Portugal—, hacía hincapié en el incremento de las ventas, hasta los 1.670,6 millones de euros, que situaban a la multinacional en el cuarto puesto mundial de pesqueras. Claro que aquellas cifras, como se sabría pocos meses después, tenían poco que ver con la realidad: las cuentas serían «reexpresadas» y la facturación de 2011 se quedaría en los 1.356 millones. El hecho es que solo entonces, en el punto álgido de Pescanova, la industria española pudo colar un representante en el top global por cifra de ventas. Hasta ahora.

Grupo Profand es hoy ese embajador. La integración de Unión Martín, una vez rubricado el acuerdo de compra con el private equity Alantra, le proporcionará unas ventas consolidadas extra de 150 millones anuales, con lo que la compañía viguesa manejará unos ingresos que se acercarán a los 1.300 millones de euros. De modo que ha quedado virtualmente instalada ya en el puesto número 15 del mundo, consumando una progresión de dimensiones estratosféricas habida cuenta de la juventud del proyecto, que echó a andar en el año 2010. De acuerdo a los datos evaluados por FARO de las principales referencias mundiales en productos del mar, la compañía que preside Enrique García Chillón tiene cerca a la japonesa Kyokuyo, que en el último ejercicio fiscal anotó 1.641 millones de ingresos. Si tomamos solo las ventas de la división de pesca —Kyokuyo vende otro tipo de alimentos enlatados y tiene una filial de logística—, serían solo 851 millones.

Otros holding

Es habitual que los grandes conglomerados de este sector tengan muchos tentáculos en actividades de lo más heterogéneo. La coreana Dongwon Industries, por ejemplo —es ahora la propietaria del emblemático atunero Vasco (el ex Playa de Bakio)—, tiene en su perímetro de consolidación desde una terminal portuaria (Busan), a granjas de vacas o una filial de packaging. La número 1 de este ranking está más focalizada en la proteína marina, aunque tiene granjas de carne por todo el mundo: Maruha Nichiro, ahora rebautizada como Umios, factura más de 7.000 millones de euros al año, en buena medida gracias a su enorme músculo como trader.

Continúan fieles en este selecto club, en este top 20, firmas como Nissui (ex Nippon Suissan), que llegó a estar aliada con la gallega Atunlo, ahora en liquidación, para la producción de aceite de pescado en la planta de O Grove. O la noruega Mowi (fue Marine Harvest hasta 2018), inexpugnable en el mercado de salmónidos. Con paso firme avanza otro grupo que empezó con la cría de pescado en cautividad, Cooke Inc. (ex Cooke Aquaculture), pero que ha ejecutado un proyecto expansivo y de diversificación gracias al cual ahora tiene flota en Argentina —uno de sus barcos, el Erin Bruce II, se hizo en Vigo— o fábricas de piensos en Grecia. A punto estuvo de tomar el control de Nueva Pescanova en el año 2013, pero la operación fracasó tras la due diligence; la propietaria de la multinacional de Chapela, Abanca, le sigue buscando «socio industrial». Es la mayor compañía acuícola no cotizada del mundo, con ingresos que superan los 5.000 millones al año; acaba de comprar la española Avramar.

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Otras habituales son Thai Union, especializada en el mercado de las conservas, o la también tailandesa Charoen Pokphand, si bien esta última tiene un portfolio de proteínas que también incluye la carne de cerdo, pollo o pato. Red Chamber Co, Trident Seafoods, Austevoll, Pacific Seafood, Nomad Foods, High Liner Foods o Sofina completan este listado. Con la neerlandesa Parlevliet & van der Plas, accionista de control de la viguesa Pesquera Áncora —es la armadora del bacaladero Lodairo, uno de los cuatro que quedan en España— y una de las mayores exponentes de la siempre controvertida pesca pelágica.