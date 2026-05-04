La Generalitat llama a las empresas a reconvertirse hacia la defensa: "La apuesta de Catalunya es clara y contundente"

La Generalitat de Catalunya ha realizado un llamamiento a las empresas industriales para reconvertirse hacia el sector de la defensa y aprovechar la oportunidad de negocio que ofrece el rearme en curso activado por Europa. "La apuesta de Catalunya por el sector de la defensa es clara y contundente" ha afirmado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en un acto organizado por la Cambra este lunes. "Desde el día uno hemos tenido claro que el sector de la defensa era estratégico y debíamos apostar por él. Nos lo encomendó el president", ha agregado.

La Cambra ha presentado este lunes su informe sobre el potencial de la industria de la defensa en Catalunya, tal como avanzó EL PERIÓDICO, y ha congregado a administraciones y empresas clave del sector. Indra, uno de los ‘campeones’ españoles del sector, está dispuesta a recoger ese guante y ha anunciado que incrementará su inversión para desarrollar tecnología de uso militar. "Catalunya va a jugar un rol importante", ha afirmado su consejero delegado, José Vicente de los Mozos. El próximo lunes, 11 de mayo, anunciará sus planes de crecimiento en esta autonomía, donde ya emplea actualmente unas 3.500 personas.

"Por primera vez hay consenso en Catalunya entre la administración, la sociedad civil y las empresas", ha considerado el consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol. La Generalitat está tratando de romper un tabú y “normalizar”, en palabras del secretario de Empresa, Jaume Baró, un asunto hasta ahora espinoso como ha sido el negocio militar y que podría generar 1.000 millones de euros adicionales al año y 10.000 empleos, según cuantifica la Cambra en el informe que ha presentado este lunes.

"La defensa es una gran preocupación de la sociedad", ha apuntado el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. Que los perros de la guerra anden sueltos de nuevo por Europa, dos décadas después del trauma de los Balcanes, ha contribuido a ello. Los mediáticos conflictos en Irán y Palestina, así como las sonadas diferencias con Donald Trump, han acuciado dicha preocupación. EEUU ha anunciado este fin de semana la retirada de 5.000 de los soldados que hasta ahora tenía ubicados en Alemania, acentuando la “desconexión de la defensa del continente europeo y el debilitamiento de la alianza atlántica”, ha afirmado Duch.

El conseller Jaume Duch, en la Cambra / Manu Mitru

Según el último barómetro del CEO, dos de cada tres catalanes está a favor de mantener o aumentar el gasto en defensa. En la misma línea apunta el CIS a nivel español: el apoyo de la ciudadanía a la inversión pública en defensa está en su mayor momento. Solo el 23,6% de los encuestados considera que el Estado destina "demasiados" recursos a su estructura militar, frente al 37,2% que los considera "justos" y un 35,9% que cree que se destinan "demasiados pocos".

Nunca este último grupo fue tan numeroso. En el año 2000, último de la guerra de los Balcanes, aquellos que creían que España gastaba demasiado poco en su defensa representaban el 11,5% de la demoscopia. "Nuestra seguridad y defensa no están garantizadas y debemos invertir en ellas", ha sido el relato que ha situado Duch. “La seguridad es la precondición para la prosperidad”, ha justificado.

La industria de la defensa ha sido una cuestión históricamente polémica en Catalunya, recelosos parte de los catalanes de vincularse a una cuestión directamente vinculada con el Ejército español y todo lo que ello representa. Pero “los tiempos están cambiando mucho”, según ha resaltado el presidente de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu. Hace cinco años, cuando Trump no había ganado por segunda vez unas elecciones en EEUU y Putin todavía no había dado la orden de invadir Ucrania, Catalunya tuvo una oportunidad de ganar peso en la industria militar.

El entonces secretario general de Industria del Gobierno, Raül Blanco, puso encima de la mesa la posibilidad de cubrir el doloroso hueco que dejó Nissan en Zona Franca con un taller de reparación de blindados. Una iniciativa que no desagradó a los sindicatos, pero que se encontró con el veto frontal de la Generalitat de Catalunya, entonces gobernada por ERC. Hoy Blanco es director ejecutivo de Sapa, empresa especializada en tecnología para blindados, y el que entonces era conseller de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, ha fundado su propia consultora especializada en defensa y es el responsable técnico del informe que la Cambra ha presentado este lunes.

La Generalitat mueve ficha

La Generalitat quiere que las empresas catalanas aprovechen el ‘momentum’, habilitado por el contexto político, pero también económico. Y es que la UE movilizará 800.000 millones de euros de su presupuesto, el equivalente al PIB de todo un año de un país como Polonia, durante el próximo lustro para rearmarse. España, por su parte, inyectará unos 34.000 millones de euros en contratos hasta 2037 a través de su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

La administración catalana, por su parte, lleva meses trabajando de forma discreta para impulsar la entrada de las empresas catalanas en el ámbito de las tecnologías de doble uso. Lo ha hecho a través de contactos entre la conselleria, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria -pilotado por el barcelonés Jordi Hereu- mediante los que pretende analizar las particularidades de esta industria y preparar estrategias para acompañar a las compañías en su adaptación a este mercado.

En abril, la agencia pública de promoción económica Acció dio un primer paso visible con la organización de una jornada en la que presentó las líneas generales de su plan inicial. La iniciativa prevé sesiones introductorias dirigidas a empresas de sectores como la automoción, el espacio y la metalurgia, así como programas de formación para acceder a este mercado y actividades de preparación para optar a financiación. En conjunto, el plan se dirige a unas 400 compañías.

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Catalunya tiene potencial, tal como destaca el informe de la Cambra, y tiene recursos. "La energía es un elemento sustancial para el despliegue militar", ha defendido el presidente de Petronor, Emiliano López-Achurra, señalando particularmente al valor estratégico que en dicho ámbito ofrece Tarragona y su petroquímica. Está bien situada, cerca del ‘hub’ aeronáutico de Toulouse y bien conectada por mar con el sur de Europa. Pero las empresas reclaman mejoras a la administración para lanzarse o incrementar su aportación. "Necesitamos un puente de aceleración", ha considerado el consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol.