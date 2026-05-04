Resultados de la cadena en Catalunya
Hummus, fruta fresca, jamón York y bolsas de basura: estas son las empresas catalanas que suministran a Mercadona
La cadena valenciana compró unos 39 millones de kilos a cooperativas agrarias catalanas y firmas como Casa Tarradellas o Rensika elaboran alimentos para su marca Hacendado
Mercadona gastó 5.200 millones en comprar productos a empresas catalanas en 2025 e invirtió 73 millones en su red comercial
Mucha fruta fresca, sobre todo de proveedores de Lleida y de Girona, embutidos que se comercializan tanto bajo la marca del fabricante (Noel, La Selva o Monells) como bajo la blanca de Hacendado, tartas, mousses y otras reposterías elaboradas en Montblanc y las populares tarrinas de hummus, que se preparan en Rubí. La red de empresas catalanas que surten al gigante Mercadona alcanzó el año pasado una facturación de más de 5.200 millones de euros, una cifra que se mantiene estable desde hace ya dos ejercicios.
Son compañías, ha explicado este lunes la cadena de supermercados, en la presentación de sus resultados en Catalunya durante 2025, que "ofrecen un surtido de calidad contundente que responde a las expectativas de sus clientes". Estas son algunas de las firmas catalanas o con sede en Catalunya que han servido sus productos a la cadena valenciana.
La cadena valenciana se abastece de manzanas, peras, melocotones y nectarinas adquiridos en empresas de Lleida, como Catafruit (con sede en La Portella), Nufresco (Mollerussa), Apetit Fruits (Bellpuig), Greenfarmers (Albatàrrec) o Novacoop Mediterránea (formada por las cooperativas de segundo grado Actel y Fruits de Ponent). También trabaja con las gerundenses Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador) y Girona Fruits (de Bordils). En total, el año pasado les compró unos 39 millones de kilos de fruta fresca.
Además, la pasada temporada adquirió los 800.000 kilos de higos negros que la compañía vendió para toda España de productores de las comarcas de Lleida y de las Terres de l'Ebre.
También de las comarcas del sur de Tarragona salieron dos millones de kilos de arroz vendidos en las tiendas de la cadena. La compañía explica asimismo que compró 860.000 kilos de pescado fresco a pescadores del litoral catalán.
Casa Tarradellas elabora las pizzas que Mercadona comercializa bajo su marca blanca, Hacendado, y le surte de embutidos como el fuet, muy popular en toda España. La cadena trabaja también con Embutidos Monter, Noel, La Selvay Monells, quienes le han servido 130 millones de kilos de embutidos para sus tiendas. A ellos se suma el fabricante de tartas y repostería congeladas Pastifred, con sede en Montblanc, que vendió el año pasado 14,1 millones de unidades de tartas . De la factoría de Rensika, en Rubí, llegaron los 24 millones de unidades de hummus que la cadena vendió también como el logotipo de Hacendado.
Los Laboratorios Maverick, la fábrica que el Grupo Ubesol tiene en Ulldecona, comercializaron más de 94 millones de unidades de geles de baño, jabones de manos y champús. Es el proveedor principal de la marca Deliplus para Mercadona desde 1995. You Cosmetics en Gavà y Wecolors en Vilassar de Dalt produjeron 40,5 millones de unidades de productos de cosmética, como maquillajes, coloretes, pintalabios, sombras de ojos, máscaras de pestañas y esmaltes de uñas, entre otros.
La empresa Saplex, con sede en Canovelles, suministró en el pasado ejercicio a Mercadona un total de 81 millones de rollos de bolsas de basura de distintos tamaños y tipologías.
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