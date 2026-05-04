Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CEOProyecto LibertadNitazenosBarcelonaEsplugues de LlobregatHeroínaTiroteo L'HospitaletElecciones AndalucíaEl Último de la FilaONCE Día de la MadreGuerra IránFerrocarrils GeneralitatLotería Nacional
instagramlinkedin

Resultados de la cadena en Catalunya

Hummus, fruta fresca, jamón York y bolsas de basura: estas son las empresas catalanas que suministran a Mercadona

La cadena valenciana compró unos 39 millones de kilos a cooperativas agrarias catalanas y firmas como Casa Tarradellas o Rensika elaboran alimentos para su marca Hacendado

Mercadona gastó 5.200 millones en comprar productos a empresas catalanas en 2025 e invirtió 73 millones en su red comercial

Exterior del Mercadona del Llac Center de Sabadell, inaugurado en 2025.

Exterior del Mercadona del Llac Center de Sabadell, inaugurado en 2025. / Mercadona

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mucha fruta fresca, sobre todo de proveedores de Lleida y de Girona, embutidos que se comercializan tanto bajo la marca del fabricante (Noel, La Selva o Monells) como bajo la blanca de Hacendado, tartas, mousses y otras reposterías elaboradas en Montblanc y las populares tarrinas de hummus, que se preparan en Rubí. La red de empresas catalanas que surten al gigante Mercadona alcanzó el año pasado una facturación de más de 5.200 millones de euros, una cifra que se mantiene estable desde hace ya dos ejercicios.

Son compañías, ha explicado este lunes la cadena de supermercados, en la presentación de sus resultados en Catalunya durante 2025, que "ofrecen un surtido de calidad contundente que responde a las expectativas de sus clientes". Estas son algunas de las firmas catalanas o con sede en Catalunya que han servido sus productos a la cadena valenciana.

Frutas y verduras frescas

Frutas y verduras frescas

La cadena valenciana se abastece de manzanas, peras, melocotones y nectarinas adquiridos en empresas de Lleida, como Catafruit (con sede en La Portella), Nufresco (Mollerussa), Apetit Fruits (Bellpuig), Greenfarmers (Albatàrrec) o Novacoop Mediterránea (formada por las cooperativas de segundo grado Actel y Fruits de Ponent). También trabaja con las gerundenses Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador) y Girona Fruits (de Bordils). En total, el año pasado les compró unos 39 millones de kilos de fruta fresca.

Recogida de manzanas en una finca de Girona Fruits, una de las empresas catalanas proveedoras de Mercadona.

Recogida de manzanas en una finca de Girona Fruits, una de las empresas catalanas proveedoras de Mercadona. / Mercadona

Además, la pasada temporada adquirió los 800.000 kilos de higos negros que la compañía vendió para toda España de productores de las comarcas de Lleida y de las Terres de l'Ebre.

Arroz y pescado catalanes

Arroz y pescado catalanes

También de las comarcas del sur de Tarragona salieron dos millones de kilos de arroz vendidos en las tiendas de la cadena. La compañía explica asimismo que compró 860.000 kilos de pescado fresco a pescadores del litoral catalán.

Embutidos y otros elaborados

Embutidos y otros elaborados

Casa Tarradellas elabora las pizzas que Mercadona comercializa bajo su marca blanca, Hacendado, y le surte de embutidos como el fuet, muy popular en toda España. La cadena trabaja también con Embutidos Monter, Noel, La Selvay Monells, quienes le han servido 130 millones de kilos de embutidos para sus tiendas. A ellos se suma el fabricante de tartas y repostería congeladas Pastifred, con sede en Montblanc, que vendió el año pasado 14,1 millones de unidades de tartas . De la factoría de Rensika, en Rubí, llegaron los 24 millones de unidades de hummus que la cadena vendió también como el logotipo de Hacendado.

Higiene personal

Higiene personal

Los Laboratorios Maverick, la fábrica que el Grupo Ubesol tiene en Ulldecona, comercializaron más de 94 millones de unidades de geles de baño, jabones de manos y champús. Es el proveedor principal de la marca Deliplus para Mercadona desde 1995. You Cosmetics en Gavà y Wecolors en Vilassar de Dalt produjeron 40,5 millones de unidades de productos de cosmética, como maquillajes, coloretes, pintalabios, sombras de ojos, máscaras de pestañas y esmaltes de uñas, entre otros.

Noticias relacionadas

Línea de producción de pintalabios en la planta de Wecolors de Vilassar de Dalt, proveedor de Mercadona.

Línea de producción de pintalabios en la planta de Wecolors de Vilassar de Dalt, proveedor de Mercadona. / Mercadona

Limpieza del hogar

Limpieza del hogar

La empresa Saplex, con sede en Canovelles, suministró en el pasado ejercicio a Mercadona un total de 81 millones de rollos de bolsas de basura de distintos tamaños y tipologías.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
  2. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord
  3. Got Talent' ganador: AM Dance Studio se proclama campeón y Risto Mejide pronuncia un emotivo discurso final en el que saldó su 'deuda pendiente
  4. Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
  5. El abandono de barcos crece en los puertos deportivos catalanes: hasta 30 embarcaciones olvidadas en una misma marina
  6. Los médicos detectan un caso clínico 'muy inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  7. Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat
  8. Manolo García y Quimi Portet: “El Último de la Fila es volver a casa; estábamos locos por la música y eso nos sigue uniendo”

Moeve y Accenture suman fuerzas para acelerar la descarbonización de las operaciones de clientes industriales en toda la cadena de valor

Moeve y Accenture suman fuerzas para acelerar la descarbonización de las operaciones de clientes industriales en toda la cadena de valor

La construcción de viviendas cae un 9% en plena crisis de accesibilidad y no cubre ni la mitad de los nuevos hogares

La construcción de viviendas cae un 9% en plena crisis de accesibilidad y no cubre ni la mitad de los nuevos hogares

Ábalos justifica no sacar efectivo entre 2018 y 2023 porque un ministro "no va pagando por ahí"

Ábalos justifica no sacar efectivo entre 2018 y 2023 porque un ministro "no va pagando por ahí"

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

ERC fija sus condiciones para los presupuestos y asegura que las negociaciones avanzan "correctamente"

ERC fija sus condiciones para los presupuestos y asegura que las negociaciones avanzan "correctamente"

Albares, tras su reunión en el Vaticano: "La regularización extraordinaria de inmigrantes es vista como algo positivo"

Albares, tras su reunión en el Vaticano: "La regularización extraordinaria de inmigrantes es vista como algo positivo"

Feijóo viajará a Ceuta tras el informe del Congreso de EEUU que la sitúa en ‘territorio marroquí’: “Su protección no es opcional”

Feijóo viajará a Ceuta tras el informe del Congreso de EEUU que la sitúa en ‘territorio marroquí’: “Su protección no es opcional”

Un 'streamer' bate el récord mundial en YouTube: 9 días en directo y 45 millones de euros recaudados para el cáncer infantil

Un 'streamer' bate el récord mundial en YouTube: 9 días en directo y 45 millones de euros recaudados para el cáncer infantil