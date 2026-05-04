Confirmado: muchos pensionistas ya no tendrán que hacer la declaración de la renta en 2026

La idea de un ‘adiós’ a la declaración de la renta para los pensionistas ha vuelto al debate público, pero con matices importantes. No desaparece el IRPF, aunque sí se consolida una realidad: cada vez más pensionistas pueden evitar presentar la declaración si cumplen determinados requisitos fijados por la Agencia Tributaria.

Lejos de cambios radicales, lo que se está produciendo es una aplicación más amplia de los límites ya existentes, que en la práctica deja fuera de la obligación a muchos jubilados con ingresos modestos. La clave sigue siendo la misma: cuánto se cobra y de cuántos pagadores procede la pensión.

Según la normativa del IRPF vigente, no están obligados a presentar la declaración quienes:

Perciben menos de 22.000 euros anuales con un solo pagador (por ejemplo, una pensión pública procedente de la Seguridad Social).

con un solo pagador (por ejemplo, una pensión pública procedente de la Seguridad Social). Cobran menos de 15.876 euros anuales cuando hay varios pagadores, siempre que el segundo y restantes superen los 1.500 euros.

En estos supuestos, Hacienda no exige el trámite, aunque sí se puede presentar la declaración de forma voluntaria, especialmente si resulta a devolver.

Además, existen pensiones que directamente están exentas de tributar, como las de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, lo que en la práctica también elimina cualquier obligación fiscal.

Cuándo sí hay que declarar

El titular tiene matices. Haber alcanzado la jubilación no implica dejar de tener obligaciones fiscales. Es decir, sí deberán presentar la declaración aquellos pensionistas que:

Superen los límites de ingresos establecidos.

Tengan más de un pagador (por ejemplo, pensión + plan privado o pensión extranjera).

(por ejemplo, pensión + plan privado o pensión extranjera). Perciban ingresos adicionales, como alquileres, dividendos o rendimientos de capital.

En estos casos, la obligación se mantiene exactamente igual que para cualquier otro contribuyente.

Mayor simplificación y automatización

El mensaje que ha circulado en los últimos días responde más a una simplificación mediática que a un cambio legal profundo. Ni la Agencia Tributaria ha eliminado la declaración, ni el sistema fiscal ha dejado de exigirla de forma general.

Lo que sí se observa es una tendencia:

Mayor automatización de datos fiscales

Ajustes en los umbrales vinculados a salarios y pensiones

Y una intención de reducir cargas administrativas en rentas bajas

Todo ello hace que, en la práctica, más pensionistas queden fuera de la obligación de declarar, pero siempre dentro del marco legal vigente.

Un cambio relevante, pero no universal

En resumen, la campaña de la renta de 2026 (referente al ejercicio de 2025) no supone una desaparición del impuesto, sino una continuidad con ajustes que benefician a determinados perfiles.

Para muchos jubilados, especialmente aquellos con una única pensión y sin ingresos adicionales, la declaración deja de ser un trámite obligatorio. Sin embargo, para otros, seguirá siendo imprescindible.

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Por eso, antes de asumir que ya no hay que hacer la renta, conviene revisar cada situación concreta. En materia fiscal, los detalles marcan la diferencia.