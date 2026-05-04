Del coche al dron: las vías de entrada de Catalunya en la defensa europea

Catalunya busca hacerse un hueco en el nuevo ciclo europeo de defensa apoyándose en sus fortalezas industriales civiles. El camino no pasa tanto por fabricar tanques o grandes plataformas militares, donde el territorio parte con menos tradición, sino por adaptar capacidades ya existentes en automoción, robótica, electrónica, ciberseguridad, fotónica o espacio a las nuevas demandas de seguridad y defensa. El informe 'El potencial de la base tecnológica e industrial de uso dual en Catalunya' elaborado por la Cambra de Comerç de Barcelona identifica como principales aspectos a tener en cuenta:

1. Una ventana abierta a través de Europa

El aumento del gasto en defensa en Europa ha abierto una oportunidad industrial para territorios con tejido tecnológico avanzado, aunque no necesariamente vinculados de forma histórica al sector militar. La nueva agenda comunitaria busca reforzar la autonomía estratégica, reducir dependencias de terceros países y orientar una parte creciente de las compras hacia proveedores europeos.

En ese contexto, la defensa deja de ser solo una política militar y se convierte también en una palanca de reindustrialización. Según el estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona, el reto para el tejido catalán es pasar de tener capacidades potenciales a convertirse en proveedor homologado dentro de las cadenas de valor europeas.

2. Catalunya no parte de cero

El punto de partida es paradójico. Catalunya no aparece integrada en los grandes corredores industriales de defensa definidos por el Ministerio de Defensa, a diferencia de polos como Madrid, Andalucía, Galicia o País Vasco. Sin embargo, sí cuenta con una base industrial y tecnológica relevante.

El informe señala que Barcelona es el tercera provincia en centros de trabajo vinculados a defensa, con 91, solo por detrás de Madrid y Sevilla. Si se suman Girona, Tarragona y Lleida, Catalunya alcanza los 117 centros. La cuestión, por tanto, no es crear una industria desde cero, sino ordenar, visibilizar y conectar esas capacidades con los grandes programas estatales y europeos.

3. La automoción, primera puerta de entrada

La vía de acceso más evidente es la automoción. Catalunya dispone de una potente cadena de valor en ingeniería, componentes, electrónica, procesos industriales, control de calidad y movilidad avanzada. Muchas de esas capacidades son transferibles a la defensa terrestre.

El salto puede producirse en ámbitos como la electrificación de plataformas, la movilidad autónoma, la electrónica embarcada, la ciberseguridad, los nuevos materiales, el mecanizado de precisión o los sistemas de control. La transformación del coche ofrece así una vía de entrada hacia vehículos militares, plataformas logísticas, sistemas autónomos y soluciones de uso dual.

4. Del coche al dron

La segunda gran puerta está en los vehículos no tripulados. La guerra de Ucrania ha acelerado el protagonismo de los drones y de los sistemas autónomos, y Europa los ha situado entre sus prioridades tecnológicas.

Catalunya puede entrar en ese mercado desde la robótica industrial, la automatización, la navegación autónoma, los sensores, el software de control y la coordinación de flotas. Empresas procedentes de la logística, la automoción o la industria 4.0 pueden adaptar soluciones civiles a usos militares, siempre que superen los requisitos de robustez, seguridad y certificación exigidos por el sector.

5. Proveedores especializados, no grandes contratistas

La oportunidad catalana no pasa, al menos a corto plazo, por competir como gran contratista principal, sino por integrarse como proveedor especializado de alto valor añadido. Eso implica entrar en las cadenas de suministro de grandes actores como Indra, Navantia, Airbus o GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

El papel de las empresas catalanas puede estar en sensores, electrónica crítica, software seguro, comunicaciones, sistemas de simulación, componentes industriales, mantenimiento o servicios de ciclo de vida. Son nichos menos visibles que las grandes plataformas, pero con alto contenido tecnológico y mayor encaje con el tejido productivo local.

6. Certificarse o quedarse fuera

El principal cuello de botella está en la homologación. Para vender en defensa no basta con tener una buena tecnología: hay que cumplir normas de calidad, trazabilidad, seguridad de la información, ensayos militares y requisitos de contratación pública muy específicos.

Para muchas pymes catalanas, la entrada en defensa no exige cambiar completamente de negocio, sino cubrir brechas concretas: certificaciones como EN9100 o AQAP, ensayos ambientales o electromagnéticos, codificación de productos y capacidad para gestionar información sensible. Sin ese salto, el potencial industrial difícilmente se traducirá en contratos.

7. Más allá del vehículo: ciber, espacio y fotónica

Aunque la automoción y los drones ofrecen la narrativa más clara, el mapa de oportunidades es más amplio. Catalunya también cuenta con capacidades en ciberseguridad donde cuenta con 10.000 trabajadores, comunicaciones seguras, fotónica, semiconductores, tecnologías cuánticas, simulación y espacio.

Todas estas áreas tienen una dimensión dual cada vez más relevante. La defensa europea busca soluciones más digitales, autónomas, conectadas y seguras. Esa evolución acerca el mercado militar a empresas tecnológicas que hasta ahora operaban exclusivamente en ámbitos civiles

8. Oportunidades económicas

El estudio sectorial sobre la base tecnológica e industrial de uso dual en Cataluña cartografía las oportunidades económicas que se abren hasta 2030.

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