Catalunya aspira a crecer en 1.000 millones de euros anuales y 10.000 empleos si despliega la industria de defensa

Europa está haciendo suya la máxima latina "'Si vis pacem, para bellum'" [Si quieres paz, prepárate para la guerra] y Catalunya puede jugar un lucrativo papel en este nuevo escenario, poniendo su tradición industrial y su ecosistema innovador al servicio de las estrategias de defensa. No para fabricar directamente misiles, tanques o fragatas, un negocio históricamente polémico y ausente en tierras catalanas y que el Estado ha preferido localizar en Andalucía y Madrid, sino como palanca de crecimiento económico para empresas que ya desarrollan un producto 'civil' y pueden ampliar su facturación compatibilizándolo con usos militares. Lo que empieza a ser común identificar como "tecnologías de uso dual".

En 2022, los truenos de la guerra volvieron a resonar en Europa cuando Rusia inició la invasión de Ucrania, desencadenando un proceso de rearme global por el que los estados del Viejo Continente han apostado, recelosos como están de su nueva relación con los Estados Unidos de Donald Trump. Europa quiere depender militarmente de sí misma y para ello ha trazado un plan que pasa por poder comprar el 60% de su armamento y suministros a proveedores europeos.

"Catalunya cuenta con una base industrial sólida que, aunque tradicionalmente se ha centrado en sectores civiles, posee conocimientos y capacidades tecnológicas que son perfectamente transferibles a aplicaciones de defensa", señala un informe elaborado por la Cambra de Comerç de Barcelona y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Las compañías con este potencial ya mueven en Catalunya unos 1.600 millones de euros, según cuantifica este documento, elaborado por iniciativa propia de la entidad, si bien coordinada con el Govern de Salvador Illa, según explica el jefe del gabinete de estudios económicos de la Cambra, Joan Ramon Rovira.

De hecho, la Generalitat lleva meses moviendo discretamente ficha para que este viraje hacia el universo 'dual' empiece a ocurrir. Sea con reuniones entre conselleria y Ministerio para entender bien las particularidades de esta industria, sea preparando estrategias de actuación para empezar a formar a las empresas catalanas en ellas. Este mismo mes, la agencia pública de promoción económica Acció organizó una jornada en la que presentó las líneas maestras de su primer plan: sesiones introductorias para compañías del universo de la automoción, el espacio y la metalurgia; programas de formación para acceder a este mercado o entrenamiento para obtener financiación. Se dirigen a un total de 400 empresas.

Tecnologías duales

PAL Robotics es un ejemplo de ellas. Se trata de una empresa barcelonesa que fabrica robots humanoides inicialmente diseñados para la asistencia de personas dependientes o para el sector de la logística. No obstante, su producto es perfectamente reconvertible para fines de seguridad, como manipular bombas en remoto o utilizarlos como vigilantes inteligentes, según señalan desde la Cambra.

Talos es uno de los robots bípedos y humanoides de la catalana PAL Robotics / PAL Robotics

Son también objeto de atención del informe compañías tan conocidas como Seat o Ficosa. De la primera se dice en este documento que constan "movimientos relevantes" en la dirección de la defensa porque ha empezado a hablar con Indra de la posibilidad de fabricar vehículos militares ligeros no de combate. Ficosa ya ha firmado una colaboración con el mismo gigante madrileño de la defensa para desarrollar equipos electroópticos de visión y vigilancia.

En total, compañías como estas o Iquarobotics o Mobile Industrial Robots, producen hoy en día el equivalente al 0,5% del PIB de la comunidad, más que un sector tradicionalmente catalán como el cava, por ejemplo. Y podrían mover 1.000 millones de euros más al año y generar 10.000 empleos de alta cualificación si durante el próximo lustro el tejido empresarial alinea su crecimiento hacia las tecnologías que el Gobierno ha identificado como estratégicas, según cuantifica la Cambra.

"La clave para que Catalunya explote su potencial pasa por alumbrar un 'campeón' catalán que tractore de toda la cadena de valor, crear una oficina que oriente a empresas ya existentes hacia el sector de la defensa, e incentivar consorcios que trabajen conjuntamente programas estratégicos", explica el responsable técnico del informe y exconseller de Empresa Roger Torrent, hoy fundador de la consultora especializada en defensa Dualys.

Lluvia de millones

Las distintas administraciones volcarán durante los próximos años miles de millones de euros en contratos públicos y los mismos pueden ser una palanca de competitividad potente a medio plazo si las corporaciones catalanas se recolocan. Solo hasta 2027, el presupuesto de la UE ya prevé 1.500 millones de euros para empezar a alimentar los nuevos programas de defensa. No obstante, el flujo de recursos esperados es mucho más grande y Europa, entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos, pretende movilizar 800.000 millones de euros durante el próximo lustro, lo que equivale a, por ejemplo, el PIB anual de Polonia.

“Estalla una demanda sobre una oferta aún insuficiente, generando tensiones en el sector pero también oportunidades de crecimiento casi desde cero para actores nuevos con capacidades probadas en sectores civiles exigentes”, señala la Cambra. En España, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado justo hace un año, prevé una inyección de 34.000 millones de euros hasta 2037 para costear un plural arsenal: desde armas y aviones, hasta satélites, pasando por redes 5G y equipos para la gestión de emergencias. “Catalunya debe aspirar a captar al menos un 20% de esos recursos, el equivalente de su peso en el PIB”, afirma Rovira.

Censo de empresas

La masa crítica para lanzarse a ello ya existe. Barcelona es, después de Madrid y Sevilla, la provincia con mayor número de sedes empresariales que potencialmente pueden desarrollar tecnología militar o dual. Destacan especialmente las compañías del automóvil, la aeronáutica, la química y las TIC, si bien la Cambra alerta de que sus potencialidades están dispersas y escasamente coordinadas para escalar y hacerse un hueco.

Para lograrlo, la Cambra insta al Govern a elaborar un censo actualizado de empresas con tecnología dual y/o potenciales proveedores, para luego poder presentarlo tanto en Madrid como en Bruselas. También que promueva el desarrollo de centros de homologación de tecnologías, un requisito clave para poder entrar y hacerlo rápidamente en las cadenas de producción de la industria militar. Y la creación de fondos público privados de inversión para dotar de financiación a empresas (y sobre todo pymes) que quieran reorientar sus procesos hacia este pujante mercado.

“La industria de la defensa es superexigente y se mueve constantemente en la frontera tecnológica, por lo que puede representar una oportunidad para hacer mucho más competitivas, desde el plano civil, a nuestras empresas", afirma el jefe del gabinete de estudios económicos de la Cambra. "Catalunya puede aprovechar esta palanca para ser mucho más productivos y competitivos en sectores claves y que serán estratégicos en un futuro para el conjunto de la economía”, concluye.