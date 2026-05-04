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Herencias

Alberto Sánchez, abogado experto en herencias: "Si hay testamento, la herencia se divide en tres tercios"

La división de la herencia se articula en tres partes: la legítima, la mejora y la libre disposición, según la normativa española actual

Los muertos tampoco se libran de Hacienda: así tienen que hacer los herederos la declaración de la Renta de una persona fallecida

El experto jurídico Alberto Sánchez aclara cómo se distribuyen los tercios de legítima, mejora y libre disposición al redactar un testamento

El experto jurídico Alberto Sánchez aclara cómo se distribuyen los tercios de legítima, mejora y libre disposición al redactar un testamento / ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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El momento de redactar testamento se ha convertido en una de las prácticas más habituales entre los españoles, sobre todo como una manera de asegurar ingresos económicos a tus familiares, repartiendo la herencia de forma proporcional entre ellos.

En este sentido, el abogado Alberto Sánchez, a través de su cuenta de YouTube, se ha encargado de mostrarnos cómo y cuándo se debe realizar un testamento. Según él, esta es un trámite necesario que todos debemos saber llevar a cabo.

Cómo se divide el reparto de una herencia con testamento

Lo principal a tener en cuenta es que, en el momento en que se crea un testamento, la herencia se divide en tres tercios. El primer tercio es el de legítima, que obligatoriamente pasa a hijos y descendientes, repartido a partes iguales entre ellos.

El segundo tercio corresponde a la mejora, con un funcionamiento similar al anterior. En este caso, también se proporciona a los hijos y descendientes, pero no hace falta repartirlo a partes iguales, pudiendo incluso dejarlo todo a una sola persona.

En cuanto al último tercio, este se denomina como el de libre disposición, ya que permite elegir libremente a quién se le otorga. "Se lo puedes dejar a tus hijos, se lo puedes dejar a un hermano, se lo puedes dejar a cualquier organización", asegura el experto jurídico.

La importancia del derecho común

Ahora bien, Sánchez lo deja claro: "Recuerda que estamos hablando de derecho común. Las leyes forales van por otro lado", señala. Además, lo más aconsejable en estos casos sería realizar el testamento una vez que se posee algo de patrimonio.

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En todo caso, lo más aconsejable a la hora de realizar un testamento es informarse acerca de las normativas vigentes, tanto estatales como autonómicas, y poder reducir la carga fiscal. Así, la diferencia de costes puede ser significativa en algunos casos, permitiendo disminuir los gastos económicos derivados de gestiones administrativas.

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