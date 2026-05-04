El 95% del fraude eléctrico detectado por Endesa procede de grandes industrias, negocios y cultivos de cannabis

Tan solo el 5% de los fraudes detectados por la filial de redes de Endesa, e-distribución, corresponde a pequeños suministros domésticos con una potencia contratada inferior a los 3 kW. En contraposición, el grueso del problema —el 52% de la energía defraudada— recae sobre industrias, negocios, grandes consumidores y, de forma creciente, plantaciones ilegales de cannabis en interiores.

Es una de las principales conclusiones que emanan de los datos compartidos por la compañía este lunes, que desvelan que en 2025, e-distribución cerró 72.700 expedientes por manipulaciones de la red, la cifra más alta de los últimos cinco años y 1.700 más que en 2024. La media equivale a 200 fraudes desmantelados cada día, más de ocho por hora. En el conjunto del lustro 2021-2025, la compañía ha recuperado más de 3.750 GWh, una cantidad comparable al consumo anual de más de un millón de hogares y que equivale a la suma de Barcelona y Sevilla, apunta la empresa en su comunicado.

El peso de las plantaciones de cannabis

En el conjunto, las plantaciones indoor de marihuana concentran el 26% de toda la energía recuperada en los fraudes de los últimos cinco años. Solo en 2025, e-distribución desmanteló la instalación eléctrica que alimentaba alrededor de 1.850 plantaciones de estas características, con una energía recuperada de 182,7 millones de kWh. En total, entre 2021 y 2025 se han desarticulado cerca de 10.600 instalaciones de este tipo, siempre en operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad.

El impacto en las redes locales es considerable, ya que una plantación indoor promedio consume lo mismo que 80 viviendas. Endesa señala que en determinadas zonas la potencia eléctrica disponible multiplica por cinco la contratada legalmente, pero que el volumen de fraude termina saturando igualmente las instalaciones. En este contexto, el Informe Europeo sobre Drogas 2025, recuperado por la compañía, subraya que España concentra el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE.

La compañía también subraya el riesgo que asumen sus empleados sobre el terreno, donde en los últimos cuatro años se han registrado cerca de un centenar de incidentes de violencia física y solo en 2025 se contabilizaron 58 agresiones durante trabajos de desmantelamiento.

Imagen de archivo de una plantación de marihuana / Mossos d'Esquadra / DDG

Y es que para la empresa, la regulación es uno de los factores que explican la persistencia del problema, donde España cuenta con un marco penal comparativamente más laxo para combatir este delito, lo que "ha tenido un efecto disuasorio muy limitado", explica.

Así, citando la Memoria Anual 2025 de la Fiscalía General del Estado, Endesa recuerda que en Alemania, Francia e Italia la defraudación en el suministro eléctrico “comporta penas de prisión, mientras que la mínima severidad de la norma penal española, disponiendo solo multas, es probable que atraiga a nuestro país a tramas organizadas”.

Por ello, valoran positivamente la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que modifica el Código Penal e incorpora un subtipo agravado para la defraudación de fluido eléctrico vinculada a cultivos de marihuana. De este modo, la reforma prevé penas de prisión de seis a dieciocho meses o multas de doce a veinticuatro meses para los casos de multirreincidencia.

Objetivos financieros

Este recuento de fraudes eléctricos se dan en un contexto en el que la Endesa prevé invertir unos 5.500 millones de euros , poco más de la mitad de su inversión total prevista para el periodo 2026-2028 en distribución de electricidad (redes eléctricas que llevan el suministro a hogares y empresas). En su conjunto, el plan incluye una partida de 10.600 millones de euros, lo que implica aumentar un 10% el volumen inversor respecto al plan anterior (9.600 millones), según la actualización del plan estratégico presentada el pasado mes de febrero.

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Con las inversiones previstas en su nuevo plan estratégico, la compañía espera que el resultado bruto de explotación crezca a una media del 4% anual y se sitúe entre 6.200 y 6.500 millones; el beneficio ordinario neto alcance los 2.500 y 2.600 millones, que se incrementaría igualmente un 4% anual en promedio; y la deuda neta se sitúe en un rango de entre 14.000 y 15.000 millones, lo que supondría que la ratio de apalancamiento sería de 2,3 veces, desde 1,8 veces a final del pasado año.