Las 13 empresas que tiran del negocio de la defensa en Catalunya

Ninguna de las partes implicadas en esta industria naciente en Catalunya niega que, si es naciente y no creciente, es porque hasta hace bien poco no había especial interés en ella. Eso no significa, sin embargo, que no existiese. La Cambra de Comerç de Barcelona ha elaborado un informe cuyo foco es poner en valor las empresas que (lo sepan o no) están bien posicionadas para participar de este sector y hacerlo mucho más fuerte en Catalunya. Sin embargo, el documento también pone nombre y apellido a aquellas compañías que hace ya años que están en ello.

Son empresas que tienen vínculos con el Ministerio de Defensa (algo prácticamente imprescindible para poder acceder a contratos relacionados con esta industria) y que, como tal, figuran en el Catálogo de la Industria Española de la Defensa (CIED). Son sociedades de lo más variopintas: desde encargadas del montaje o mantenimiento de partes de esta cadena industrial, hasta expertas en ciberseguridad, pasando por fabricantes de hidroaviones, barcos, paracaídas o pistolas de aire comprimido.

VEHÍCULOS TERRESTRES

Imagen de un vehículo militar.

Desde Barberà del Vallès, esta compañía se dedica al mantenimiento y el fortalecimiento de la cadena de tracción de vehículos blindados, así como de sistemas de afuste (acople en determinadas superficies) para armamento. También desarrolla plantas de recuperación y montaje de orugas, que es la cinta que envuelve las ruedas de uno de estos vehículos. GMS es la evolución de la división de defensa de Anortech, que se vio abocada a la suspensión de pagos por el covid y que rescataron del concurso dos de sus trabajadores. Estos ahora empresarios se aliaron con dos socios capitalistas y tienen actualmente una empresa con una veintena de trabajadores, de los cuales la mitad vienen de la compañía de origen.

Trabosa-Adelte Transporte y Servicios diseña, fabrica y mantiene, desde Barcelona, soluciones para la industria del transporte y los viajes, como por ejemplo puentes de embarque en aviones o barcos. Su aportación al universo de la Defensa son los vehículos para transportar tanques, vehículos tácticos especiales e incluso aeronaves, tripuladas o no. Trabosa empezó fabricando semirremolques en los 60, se convirtió en TEAM en los 90, y mutó en ADELTE en el 2011, a medida que iba entrando en nuevos sectores. Hoy son 500 empleados.

SEGMENTO NAVAL

Infografía sobre el sector naval

Alttion Protective Coating realiza tratamientos anticorrosivos, aislamiento térmico y bastidas. En este caso desde Abrera, su participación en la industria de la defensa viene por el lado de la protección anticorrosiva de cascos navales, superestructuras y componentes críticos. Su historia se remonta a 1969, cuando empezaron a operar bajo el nombre de Depisa (Desoxidados y Pinturas Industriales SA). En el 2000 compraron SIASA, especializada en las capas de protección de superficies navales, y desde entonces han ido creciendo con la compra de otras compañías.

Esta empresa con sede en Arenys de Mar construye barcos de hasta 50 metros de eslora, teniendo dos modelos propios destacados, un patrullero y un buque polivalente. Nacida también en los años 60, es un actor reconocido en la construcción de buques militares proveyendo patrulleras simples, patrulleras costeras blindadas e interceptores de alta velocidad. Empezaron con la Marina Española, pero han entregado embarcaciones para defensa a 25 países de Europa, África y los países del Golfo pérsico. La empresa, que gestiona la segunda generación de la misma familia que la fundó, ha duplicado su facturación este año hasta los 50 millones de euros principalmente gracias a esta industria. Son 25 trabajadores, pero llegan a los 160 con las subcontrataciones.

Desde Cabrera de Mar, Tecnocrom Industrial SA realiza tratamientos superficiales para metales en sectores como el de la automoción, el petroquímico o la defensa, pues es uno de los proveedores de la Armada. La empresa la fundó Rafael Fontanals hace 70 años y la llevan hoy sus hijos Rafael y Ana, con la implicación de Carlos Fontanals y Oscar Bassols, tercera generación de la misma familia. Al principio, la mayoría de su negocio estaba en la automoción, pero poco a poco se han ido abriendo a otras industrias hasta ser proveedores de empresas bien conocidas en el mundo de la defensa como Escribano, General Mecanics o Rey Metal. Tienen especial recorrido en los tratamientos anticorrosivos de alto rendimiento para piezas metálicas robustas, una tecnología crítica en componentes navales expuestos a la intemperie y a la salinidad marina. Son aproximadamente 50 trabajadores.

AERONÁUTICA

Infografía sobre aeronáutica

Afincada en Montmeló, Bigas Grup Helicopters lleva a cabo tareas de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros, con capacidad para atender flotas civiles y militares. Es su especialización en esta parte de la cadena de transporte (el mantenimiento y la reparación) la que la convierte en un proveedor esencial para las plataformas militares de ala rotatoria.

CIMSA Ingeniería de Sistemas es una fabricante de sistemas de salvamento aeronáutico, como paracaídas y equipos asociados para aplicaciones militares, con sede central en Les Franqueses del Vallès. Según el informe de la Cambra, actualmente provee paracaídas al Ejército del Aire español a través de un contrato valorado en 5 millones de euros.

Singular Aircraft, empresa miembro de Singular Group, desarrolla y opera sistemas aéreos autónomos de alta capacidad y multimisión para el sector aeroespacial y de defensa. Con sede en Cornellà de Llobregat, la fundó Luis Carrillo en 2011. Sigue siendo este empresario su único propietario, aunque la compañía está ultimando los detalles de una ronda de inversión que les ayude a financiar su desarrollo comercial y la creación de nuevos productos. Son unos 40 trabajadores.

Gutmar es una compañía dedicada al mecanizado de precisión para motores, actuadores o componentes críticos, así como a la fabricación de componentes para satélites. Con sede en Sant Cugat del Vallès, tiene como clientes a Airbus, entre otros. Su andadura militar está relacionada tanto con que determinadas piezas tienen utilidad en este sector, como con los proyectos en los que se ha embarcado recientemente, como la fabricación junto a GDELS-Santa Bárbara de sistemas Lanza-Puentes para que vayan colocados sobre vehículos blindados. Gutmar es obra de Joan Martorell y Bernabé Gutierrez, que la fundaron en 1951. Hoy son unos 110 trabajadores y la propiedad se la reparten los fondos Lauria Partners e Hyperion (el fondo de Pablo Casado).

CIBERSEGURIDAD

Infografía sobre ciberseguridad

Se trata de una empresa con sede en Barcelona de servicios TIC que tiene el foco puesto en soluciones de ciberseguridad, infraestructuras IT y desarrollo de ‘software’ a medida. Es una de las que figura en el Catálogo de la Industria Española de la Defensa por su capacidad de despliegue de proyectos complejos de seguridad de la información. Según define la propia compañía, son la primera ‘startup’ de ingeniería nacida en La Salle (Universidad Ramon Llul) en 1993. Hoy trabaja con nombres tan conocidos como Amazon Web Services (AWS), Cisco, HP, Huawei, IBM o Microsoft.

Es una empresa de ciberseguridad y servicios gestionados con sede en Barcelona y con capacidades en el campo de la defensa por sus trabajos de protección de infraestructuras críticas, monitorización de sistemas C2/C4ISR o sus propuestas de gestión de incidentes. De hecho, es proveedora de Indra. La fundaron en 1998 David Garriga y Froy López, hoy representado en el accionariado por su hermana Carmen López. La cuestión es que la empresa sigue siendo familiar, pese a haber incrementado su plantilla hasta las 500 personas y rozar un volumen anual de negocio de 100 millones de euros.

ARMAMENTO Y MUNICIÓN

Infografía sobre armamento

Desde Sant Boi de Llobregat, Gamo Outdoor es fabricante de carabinas y pistolas de aire comprimido, con más de 60 años de experiencia en el sector. Diseñan, fabrican y venden armas de aire para tiro deportivo y recreativo, balines y accesorios como silenciadores.

Daunert es una compañía situada en Cornellà de Llobregat, que está especializada en mecanizado de precisión para armamento o sistemas de defensa, así como mecanizado de piezas para munición o sistemas de artillería y componentes para la industria aeroespacial y de defensa.

Además de Gamo y Daunert, en Catalunya constan seis empresas clasificadas dentro del CNAE 2540 'Fabricación de armas y municiones'. No tienen por qué haber colaborado con el Ministerio de Defensa (muchas están más centradas en el tiro deportivo), pero sí fabrican directamente armas, con lo que su participación en esta industria es directa. Estas son:

SPS. DC CUSTOM ARMEROS. Ripollet. Es una empresa diseñadora y distribuidora de armas cortas, especializada en pistolas para tiro deportivo y algunos modelos para uso policial o profesional de otro tipo.

ESMETAVI. Torelló. Fabricante metálica especializada en la estampación y embotación de piezas y componentes de precisión. Trabaja sobre todo para sectores industriales que requieren virolas (unas abrazaderas de metal que se ponen como adorno en algunos instrumentos) o cuerpos metálicos de este estilo.

WN EXTREME POLYMER RESEARCH. Ripoll. Es una pyme tecnológica especializada en el diseño y fabricación de armas de fuego, munición y componentes asociados, con enfoque en materiales poliméricos avanzados. Su objeto social incluye armas para usos militares, de defensa, policiales y deportivos.

GBV BULLETS. Berga. Microempresa cooperativa especializada en la producción de balas y componentes para armas portátiles. Opera sobre todo en el segmento de tiro deportivo y caza.

RG BULLETS TIPS. Vilanova del Vallès. Micropyme dedicada a la transformación de metales (especialmente plomo) y a la fabricación de puntas de bala y componentes para munición de armas cortas.

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