El (evitable) retroceso de las democracias

Finlandia es el único país del mundo que obtiene la calificación 100 en el índice de libertades políticas y sociales que establece Freedom House. Esta organización estadounidense sin ánimo de lucro realiza desde 1973 un estudio detallado sobre el estado de la democracia en el mundo, distinguiendo entre los estados libres, las parcialmente libres y los que carecen de libertades. Para poder elaborar su clasificación, toma distintas medidas de análisis. El derecho a votar a los representantes políticos de los ciudadanos en todos los niveles administrativos, la seguridad jurídica, la separación de poderes, las libertades civiles, el respeto a la propiedad privada y a las minorías son algunos de los parámetros.

Considerados como libres hay 85 países de los 193 que forman parte de las Naciones Unidas. Representan el 21% de la población mundial. La gran mayoría de ellos están en Europa, América y Oceanía. Estados Unidos (EEUU) y Brasil son los más poblados. EEUU ha bajado en 20 años de 93 puntos a 81. Hoy está al nivel de Jamaica, Surinam, Sudáfrica , las Seychelles y Santo Tomé y Príncipe. España, con 91 puntos, se encuentra por debajo de Alemania y Portugal, entre otros países de la Unión Europea, pero por encima de Francia e Italia. Uruguay, con 97 puntos, es el primer país americano más libre.

El retroceso de las libertades públicas es una constante desde el momento en que tocaron techo las democracias plenas en el mundo en el año 2000, donde el 40% de la población vivía en ellas. El retroceso empezó a forjarse tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y se aceleró con el inicio de la gran crisis financiera y económica iniciada en septiembre de 2008. En paralelo, coincidió con el gran salto adelante de China como potencia mundial desde su sistema de partido único (comunista).

No solo por lo que representa China. El compendio que realiza Freedom House sobre las libertades democráticas se enfrenta al desarrollo económico. Bolivia y Argentina son política y socialmente más libres que Singapur, pero la ciudad estado del sureste asiático pasa por ser uno de los países más ricos del mundo gracias al desarrollo de sus libertades económicas y financieras. Hasta hace cuatro días, lo mismo podía decirse de Catar y los Emiratos Árabes, cuyo nivel de vida económico y su capacidad de atraer inversiones es inversamente proporcional a las libertades políticas y sociales, en las antípodas de los países escandinavos.

Anne Applebaum, una de las voces más prestigiosas en el análisis de la actualidad política, lleva varios años advirtiendo del retroceso de las libertades. Esta experiodista, historiadora de carrera, autora de libros imprescindibles para comprender la Europa Central y del Este tras la Segunda Guerra Mundial será una de las ponentes estrella de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo que Prensa Ibérica organizará los próximos 17 y 18 de junio en Barcelona.

En la entrevista con ella —se celebró por videoconferencia— que publica esta semana ‘activos’, da un repaso prudente a la actualidad, ciñéndose a lo que más conoce. La derrota de Viktor Orbán en Hungría es para ella un mensaje de optimismo para Europa, que pone fin a una situación anómala de la Unión. Ve también positiva la evolución ideológica de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y alaba —su esposo es el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski— el Gobierno del liberal Donald Tusk en uno de los países que más ha crecido en el Viejo Continente en los últimos 20 años. Sobre el cambio de Gobierno en Bulgaria, con la elección del proruso Rumen Rádev, prefiere aún no pronunciarse.

Sobre otro Donald, Trump, sí habla. Considera que sus políticas han roto las relaciones trasatlánticas y que su legado pervivirá en Estados Unidos. Nada volverá a ser lo mismo, aunque las formas se intentarán mantener. Como me comentaba esta semana en un almuerzo un general del Ejército español: "¿Estarían hoy los estadounidenses dispuestos a enviar a sus hijos a liberar los países Bálticos si estos fueran invadidos por Rusia, tal como ocurrió con el desembarco de Normandía?". Respuesta: No.

Applebaum no dice nada que no haya dicho la Comisión Europea: hay que reforzar la soberanía de la Unión, fortalecerse, crecer y ser autónoma en aquellas industrias estratégicas en que pueda serlo. A China, tratarla con pragmatismo y cautela, e intentar estrechar las alianzas con las otras democracias liberales. Solo el ejemplo y el éxito permitirán que las democracias plenas vuelvan a reverdecer en el resto del planeta.