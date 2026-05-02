Spirit Airlines cancela todos sus vuelos y anuncia "un cierre progresivo y ordenado de sus actividades"

La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines, en dificultades desde hace meses y gravemente afectada por el aumento de los precios del queroseno, anunció el sábado que todos sus vuelos quedaban cancelados y que iniciaba el "cierre progresivo" de sus actividades.

El presidente estadounidense Donald Trump había mencionado a finales de abril una posible compra por parte del Estado federal para salvar los miles de empleos de Spirit, la novena aerolínea estadounidense por número de pasajeros, que ya se declaró en quiebra en dos ocasiones en 2025. Pero ese escenario fracasó.

Lanzada en 1992, Spirit Airlines, conocida por sus aviones de color amarillo intenso, es una de las primeras compañías 'low cost' del mercado estadounidense. Según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Spirit transportó 28 millones de pasajeros entre febrero de 2025 y enero de 2026. La compañía empleaba a algo más de 11.000 personas en 2024, el último dato conocido.

La matriz de Spirit Airlines, Spirit Aviation Holdings, indicó en un comunicado publicado a primera hora del sábado que había "comenzado un cierre progresivo y ordenado de sus actividades, con efecto inmediato". "Todos los vuelos de Spirit han sido cancelados y los clientes de Spirit no deben acudir al aeropuerto", declaró la compañía.

La página de inicio de la web de la aerolínea mostraba un mensaje en el que indicaba que "Spirit está cesando todas sus operaciones". No obstante, la compañía precisó que tramitaría los reembolsos de los billetes ya comprados.

Captura de pantalla de la web de Spirit Airlines / Spirit

Según el consejero delegado de Spirit, Dave Davis, la compañía había alcanzado en marzo "un acuerdo con [sus] acreedores sobre un plan de reestructuración que [le] habría permitido volver a ser una empresa viable".

Pero la escalada de los precios del queroseno desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio “no [le] dejó otra opción que iniciar un cierre progresivo y ordenado de la empresa”, explica en el comunicado.

Cabe recordar que los precios del queroseno se han más que duplicado desde el inicio del conflicto con Irán a finales de febrero.

Golpe de gracia

“Para mantener la actividad, habrían hecho falta cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit sencillamente no tiene y no pudo conseguir. Es extremadamente decepcionante y no es el desenlace que deseábamos”, añade Davis.

El 23 de abril, Donald Trump había planteado un posible plan de rescate de Spirit, con una inyección de 500 millones de dólares. El viernes declaró a periodistas que Spirit había recibido una “propuesta final”. Pero las negociaciones fracasaron después de que algunos tenedores de bonos rechazaran el plan, según medios estadounidenses.

Responsables de la Administración Trump criticaron a la Administración de su predecesor, Joe Biden, que había bloqueado un proyecto de compra de Spirit por parte de su competidora JetBlue por 3.800 millones de dólares, al considerarlo contrario a la competencia.

En su comunicado, Spirit precisó que se habían realizado "esfuerzos considerables y exhaustivos para reestructurar la empresa", pero que la ausencia de financiación adicional significaba que Spirit "no tenía otra opción que iniciar esta liquidación progresiva".

Para Jan Brueckner, profesor emérito de Economía en la Universidad de California en Irvine, el encarecimiento del combustible dio el golpe de gracia a Spirit, que ya se encontraba en dificultades.

Dos grandes compañías estadounidenses, American Airlines y United Airlines, anunciaron el sábado que estaban en contacto con las autoridades estadounidenses "para contribuir a mitigar el impacto" del cese de las actividades de Spirit.

Ambas compañías indicaron en sus páginas web que ofrecerían tarifas preferentes en las rutas en las que operan al mismo tiempo que Spirit para los pasajeros cuyos billetes hayan sido cancelados, así como facilidades para el personal de vuelo de Spirit que quiera regresar a casa.

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La Asociación de auxiliares de vuelo, un sindicato que representa a unos 5.000 empleados de Spirit, anunció que estaba en contacto con otras aerolíneas para apoyar al personal de Spirit. "Todo miembro de la tripulación de cabina en servicio recibirá un hotel y/o un vuelo para regresar a casa", afirmó el sindicato.