IRPF
Hacienda avisa: El error más común en el borrador de la Declaración de la Renta que puede costarte una multa
Es común pensar que el fisco no se equivoca cuando realiza el borrador, pero puede ocurrir, y la realidad es que la responsabilidad última de la declaración recae sobre el ciudadano
Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
Lucía Camporro
La Campaña de la Renta 2025 ya está en marcha y, como cada año, la tentación de confirmar con un clic el borrador que ofrece la Agencia Tributaria (AEAT) es alta. Sin embargo, este documento debe entenderse únicamente como una propuesta de declaración, no como una verdad absoluta. En la Comunitat Valenciana, donde las deducciones autonómicas juegan un papel crucial en el saldo final, un error en estos datos puede traducirse en una pérdida patrimonial directa para el contribuyente, acarreándole una multa.
El borrador se nutre de la información remitida por terceros: entidades bancarias, empleadores y la Seguridad Social. No obstante, los cambios en el estado civil, el nacimiento de un hijo o la compra de una vivienda suelen ser los grandes ausentes en este primer volcado de datos.
El riesgo de la "fe ciega" en la Administración
Es un error común pensar que, si el borrador es de Hacienda, Hacienda no se equivoca. Nada más lejos de la realidad. El ordenamiento jurídico español es claro: la responsabilidad última de la declaración recae sobre el ciudadano, independientemente de quién haya elaborado el borrador.
Confirmar un documento erróneo puede derivar en dos escenarios igualmente negativos. Si el error es en perjuicio del contribuyente, este estará regalando un dinero que legalmente le pertenece. Si el error es en perjuicio del fisco como por ejemplo, por no declarar una ganancia patrimonial o un alquiler, el ciudadano se expone a recargos, intereses de demora y sanciones que pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad dejada de ingresar.
Guía práctica: Cómo subsanar el borrador en Renta WEB
Para evitar estas contingencias, es imperativo realizar una revisión manual a través de la plataforma oficial. Estos son los pasos esenciales para una rectificación segura:
- Acceso al portal: Entra en la web oficial de la Agencia Tributaria y localiza el apartado "Campaña de Renta 2025". El acceso requiere identificación mediante Cl@ve Móvil, certificado digital o el número de referencia de la casilla 505 de la declaración anterior.
- Auditoría de secciones: Repasa de forma exhaustiva los rendimientos del trabajo, el domicilio fiscal actual y, muy especialmente, la titularidad de inmuebles.
- Deducciones Autonómicas: Este es el punto donde más errores se detectan. El borrador rara vez incluye por defecto deducciones por alquiler de vivienda habitual, gastos en salud (dentista, ópticas o psicólogo), o por el acogimiento de mayores. Es necesario entrar en el apartado de deducciones autonómicas de la Comunitat Valenciana y marcarlas manualmente si se cumplen los requisitos.
- Modificación y recálculo: El sistema Renta web permite editar los campos. Una vez introducidos los datos correctos (como un nuevo hijo o aportaciones a planes de pensiones), el sistema actualizará automáticamente si el resultado es "a ingresar" o "a devolver".
- Validación y firma: Tras guardar los cambios, asegúrate de obtener el justificante en PDF. Este documento es tu único seguro ante una posible revisión posterior.
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