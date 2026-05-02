Convocada una huelga indefinida en Avis en Barcelona por un ERE que afecta a 132 empleados

El comité de empresa de la central de atención al cliente de la empresa de alquiler de coches Avis ha convocado una huelga indefinida a partir del 4 de mayo en su sede de Barcelona para protestar contra un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 132 empleados de la compañía.

Los trabajadores iniciarán la movilización con una protesta el próximo lunes a las 11:00 horas en la puerta de la sede de la empresa, en el World Trade Center de Barcelona, ha informado el sindicato CGT, mayoritario en el comité.

El ERE presentado por la empresa afecta a 132 trabajadores, de un total de 340 personas del centro de atención al cliente, ha añadido el sindicato.

La CGT ha afirmado que la empresa no tiene pérdidas, sino que quiere deslocalizar su actividad llevando el servicio a "Bulgaria, Polonia y Filipinas" y ha explicado que desde la pandemia la plantilla se ha "ido reduciendo paulatinamente con despidos puntuales, bajas voluntarias y congelación del reclutamiento".

Según el sindicato, "todo esto no ha hecho reducir la productividad del centro, según los datos aportados por la misma empresa, y en algunos casos algunos departamentos tienen, a día de hoy, mayor carga de trabajo que en el pasado".

El objetivo de la plantilla "es mantener los puestos de trabajo por medio de asambleas, movilizaciones y huelgas", según la CGT, que ha asegurado que "la empresa ya ha deslocalizado servicios sin informar al comité de empresa y pasando de la autoridad laboral".