Catalunya sigue a la cola de España y la UE en renovables, pero lidera los proyectos de almacenamiento en baterías

Catalunya se mantiene a la cola de España y de la Unión Europea (UE) en cuanto al uso de energías renovables para generar electricidad. A pesar del incremento de las capacidades en fotovoltaica y solar de los últimos años, solo un 20% de la electricidad se genera mediante energías verdes, y el país está muy lejos de la media estatal —el 55,5% en 2025, con datos de Red Eléctrica— y también de la UE —47,5% en 2025, según Eurostat—. Solo 1 de cada 5 MW de electricidad procede de las renovables, mientras persiste la dependencia de la energía nuclear, que todavía proporciona dos tercios de todo el mix eléctrico. En positivo, el país lidera la tramitación de proyectos de almacenamiento en baterías, claves en el proceso de descarbonización de la generación eléctrica.

Mientras en la Unión Europea la energía eólica y la solar generaron por primera vez más electricidad que los combustibles en 2025, con un 30% del total —el 42% en España—, Catalunya presenta unas cifras mucho más discretas: la eólica (8,3%) y la solar fotovoltaica (0,9%) juntas no llegan ni al 10% del mix eléctrico.

Sumando la hidráulica (10,9%), el peso de las renovables en la generación eléctrica en Catalunya se sitúa en torno al 20%, muy lejos de lo que ocurre en el conjunto del Estado, donde la aportación de las energías verdes supera la mitad del total; a escala comunitaria, el porcentaje es del 47,5%, según los últimos datos publicados recientemente por Eurostat.

De hecho, Catalunya ocupa la penúltima posición entre las comunidades autónomas en cuanto al uso de energías renovables para generar electricidad, sin considerar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Solo Baleares tiene un porcentaje inferior de electricidad generada a través de fuentes verdes en lo que llevamos de 2026, concretamente el 12,8%.

En hasta 12 comunidades, la generación renovable supone la mitad o más de toda la electricidad producida, con casos extremos por encima del 85% como Aragón, Galicia, Cantabria y Castilla y León. En cambio, Catalunya se encuentra en el grupo de las seis comunidades con menos de un 30% de electricidad producida con fuentes renovables, junto a Baleares, Canarias, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Si se compara la situación de Catalunya con la de los países de la Unión Europea, solo Chequia presenta un porcentaje más bajo de renovables (17,4%). En Francia, también dependiente de la energía nuclear como el mayor productor de la UE, las renovables se quedan en torno al 27%. Otros grandes estados europeos como Alemania (57,6%) o Italia (47,9%) han transitado el camino hacia la descarbonización y desnuclearización de su producción de energía eléctrica.

Geroni Fernús, presidente de la Comisión de Industria Química de Ingenieros Industriales de Catalunya, asevera que en el camino hacia la descarbonización de la producción eléctrica “no hay una bala de plata que lo solucione todo”, y que, si bien la transición energética pasa por aumentar el peso de las renovables, deberá hacerlo en coexistencia con fuentes de potencia estables para momentos determinados, como los ciclos combinados, o bien con “la solución del almacenamiento de grandes cantidades de electricidad”.

Multiplicar por más de 10 la potencia instalada

Aumentar el papel de las renovables en el pastel de la generación eléctrica exige incrementar la capacidad efectiva, los MW de potencia instalada, especialmente en un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica. Según recoge el Plan territorial sectorial para la implantación de las energías renovables en Catalunya (PLATER), Catalunya necesita instalar casi 62.000 MW de energía renovable hasta 2050 para descarbonizar su sistema energético.

Eso significa acelerar mucho el ritmo actual. Aunque desde 2021 se percibe un cambio de tendencia respecto a años anteriores que ha hecho aumentar un 60% los 3.761 MW instalados hace un lustro hasta los 5.570 MW actuales, lo que se plantea para los próximos cinco años es llegar a 15.384 MW —un 176% más— y alcanzar los 61.861 MW en 2050, lo que supondría multiplicar por más de 10 la potencia de renovables que Catalunya tiene hoy.

Sin embargo, como apunta Fernús, se está abriendo otro camino para la optimización de la producción eléctrica renovable y su aprovechamiento más allá del momento de la generación: el almacenamiento en baterías. Este es un ámbito incipiente, y en el que Catalunya sí es pionera. La comunidad encabeza la tramitación de proyectos de “campos de baterías”. En concreto, el otoño pasado la Generalitat hizo público que tenía en tramitación 134 proyectos de almacenamiento mediante baterías, de los cuales 125 son de baterías independientes y 9 son proyectos de baterías hibridados con instalaciones renovables, que suman 1.096,79 MW.

Con datos actualizados hasta finales de marzo de este 2026 de Red Eléctrica, hasta ahora Catalunya ha dado luz verde a 2.021 megavatios de potencia, una cifra que supera ampliamente los 1.751 de Andalucía, el segundo territorio con más campos de baterías proyectados.

Además, según la misma fuente, en estos momentos hay otros 2.191 MW de potencia pendientes de aprobación, que en este caso son la segunda cifra más alta de todo el Estado, solo superada por los 2.495 MW que se están tramitando en Castilla-La Mancha.

El CEO de L’Energètica y presidente del grupo de trabajo de la Comisión Interdepartamental de Transición Energética del Govern, Daniel Pérez, matiza a la ACN que la mayoría de estos proyectos todavía no se han materializado. “Este año se podría acabar con unos 1.000 MW de baterías” en funcionamiento, dice, y aventura que “el gran salto lo veremos en los dos próximos años”.

Según apunta, la expansión de las baterías es clave para el aprovechamiento de la generación eléctrica renovable más allá de los momentos en los que se puede generar —cuando hace sol, viento o hay abundancia de recurso hídrico—, y para poder trasladarla a momentos de pico de consumo, por ejemplo por la noche, cuando sube la demanda y también el precio de la energía.

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Además, destaca que, a diferencia de lo que ha ocurrido a menudo con proyectos de solar fotovoltaica y con los parques eólicos, en el caso de las baterías no se ha observado “oposición territorial”, porque el impacto sobre el terreno es mucho más pequeño, según asegura.