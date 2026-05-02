Carmen Morera, 63 años, jubilada: "Somos la generación que empezó a trabajar a los 15 y ahora nos penalizan"

El sistema de pensiones en España vuelve a situarse en el centro del debate tras el caso de Carmen Morera, una trabajadora de 63 años que, pese a haber cotizado durante 45 años, ha visto reducida su pensión tras jubilarse antes de la edad ordinaria. Su situación refleja una problemática que, según diversas asociaciones de pensionistas, afecta a cientos de miles de personas con largas carreras laborales.

De acuerdo con la normativa vigente, en 2026 la edad de jubilación ordinaria en España se situará en los 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo de cotización podrán retirarse a los 65 años. Sin embargo, jubilarse antes de esas edades implica aplicar coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión.

Ese es precisamente el escenario al que se enfrentó Carmen Morera. Tras perder su empleo de forma involuntaria, se vio obligada a adelantar su jubilación, lo que ha supuesto una reducción del 18% en su pensión mensual.

El caso ha sido difundido por la asociación ASJUBI40, un colectivo que defiende los derechos de trabajadores con más de cuatro décadas cotizadas y que denuncian penalizaciones en sus prestaciones.

Según esta organización, más de 900.000 jubilados en España se encuentran en una situación similar: personas que comenzaron a trabajar en edades muy tempranas, en algunos casos desde los 15 años, y que, pese a haber acumulado más de 40 años de cotización, sufren recortes si deciden retirarse antes de la edad ordinaria.

Los afectados consideran que existe un agravio comparativo respecto a ciertos colectivos profesionales. Actividades consideradas de especial riesgo o penosidad, como bomberos o mineros, cuentan con coeficientes reductores que permiten adelantar la jubilación sin que se produzca una disminución en la pensión.

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El debate se produce además en un contexto demográfico complejo para el sistema de pensiones español. La progresiva jubilación de la generación del baby boom y la baja natalidad plantean un desafío para la sostenibilidad del modelo, en un escenario en el que cada vez habrá más pensionistas y menos trabajadores cotizando al sistema.