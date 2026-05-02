BlueTechPort, el “faro” de la economía azul en Barcelona

Hay proyectos que funcionan como símbolo y como infraestructura a la vez. BlueTechPort aspira a ser ambas cosas. Mientras avanzan las obras del futuro complejo que ocupará 25.000 metros cuadrados —cuya primera piedra se colocó a principios de enero de 2026—, el Port de Barcelona ha decidido activar su dimensión menos tangible: la captación de talento y tecnología internacional. Ese es el sentido del Programa Internacional de Aceleración Lighthouse, concebido como una puerta de entrada para 'startups' que quieran probar sus soluciones en un entorno portuario real. Quieren que sea un "faro".

El programa, impulsado por BlueTechPort junto al Port de Barcelona y con apoyo técnico de Mind the Bridge, ha abierto convocatoria hasta el 1 de junio. Se dirige a startups en fase inicial o de crecimiento temprano, con tecnologías ya desarrolladas, que operen en ámbitos como la logística marítima, la automatización, la sostenibilidad o la biotecnología marina. La selección se limitará a ocho proyectos.

Acceso a pilotos

Más allá del formato —12 semanas de aceleración híbrida a partir del 6 de julio—, el elemento central es el acceso directo a la operativa del puerto. No como visita, sino como laboratorio, algo que el sector siempre aplaude. Las 'startups' podrán desarrollar pilotos, testar soluciones y validar modelos en condiciones reales, con acompañamiento experto y conexión con inversores y grandes corporaciones. Además, su implicación culminará en noviembre, en el marco del Smart City Expo World Congress, en el cada vez más potente espacio dedicado al tema, el Tomorrow.Blue Economy.

La iniciativa se inserta en una estrategia más amplia que combina economía, urbanismo e innovación. El complejo BlueTechPort, ideado por el equipo del arquitecto Fermín Vázquez (b720 Arquitectes), no es un edificio cualquiera. Se plantea como un nodo abierto, integrado en el entorno portuario, con una arquitectura icónica que refuerza la idea de “faro” vinculada a la sostenibilidad y a la proyección internacional de Barcelona. La intervención prevé rehabilitar y transformar espacios industriales existentes (unos antiguos tinglados abandonados hace años) para convertirlos en un hub de empresas, centros de investigación y talento especializado en economía azul.

Ese despliegue físico acompaña a un ecosistema que ya tiene peso propio. Según el Observatorio de la Economía Azul, el sector genera más de 11.190 millones de euros en la ciudad, alrededor del 5% de su actividad económica, con niveles de productividad superiores en más de un 20% a la media. No se trata, por tanto, de una apuesta emergente, sino de un ámbito consolidado que busca escalar y sofisticarse.

Transformar el puerto

En este contexto, la autoridad portuaria barcelonesa quiere reforzar su papel como plataforma de innovación. Su directora de Innovación y Estrategia de Economía Azul, Emma Cobos, lo resume en una idea: el objetivo es conectar 'startups' globales con retos operativos reales para avanzar hacia un puerto "más digital, sostenible y descarbonizado".

La lógica es compartida por el World Trade Center Barcelona, que gestiona BlueTechPort. Su consejero delegado, Carles Anglada, sitúa el programa en una estrategia de posicionamiento internacional con la que abrir el puerto como laboratorio permite atraer proyectos capaces de incidir directamente en la transformación del sistema portuario.

La participación de Mind the Bridge refuerza esa vocación global. Francesca Cavanna, responsable en Europa, subraya que los puertos están evolucionando hacia plataformas de innovación y atracción de talento. La posibilidad de conectar startups con un entorno como el de Barcelona facilita, en su opinión, no solo la validación tecnológica, sino también la creación de alianzas y la escalabilidad internacional.

Sin relocalización

El diseño del programa elimina algunas de las barreras habituales. La participación es gratuita, no exige cesión de capital y tampoco obliga a relocalizarse, aunque sí ofrece espacio de trabajo en BlueTechPort. Es un modelo pensado para reducir fricciones y maximizar la atracción de proyectos internacionales en un momento en que la competencia entre hubs es creciente.

Las áreas de trabajo seleccionadas —puertos digitales, logística, resiliencia de infraestructuras, sostenibilidad, monitorización ambiental o biotecnología marina— dibujan con precisión los vectores de cambio del sector. Digitalización, transición energética y gestión de recursos se entrecruzan en un ámbito que gana cada vez más peso en las agendas económicas.

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Barcelona intenta jugar esa partida con una combinación poco habitual: volumen económico, infraestructura en desarrollo y apertura a la innovación. El “faro” no es solo una metáfora. Es un edificio en construcción, un programa en marcha y una estrategia que busca situar todavía más al puerto —y a la ciudad— en el mapa global de la economía azul.