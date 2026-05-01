VIVIENDA
Los visados de obra de vivienda nueva rozan las 25.000 unidades hasta febrero, un 9,3% más
Sólo en febrero se concedieron 11.413 visados dirección de obra de vivienda nueva, un 0,9% menos que en el mismo mes del año anterior
EL PERIÓDICO
Los visados de dirección de obra de vivienda nueva sumaron 24.991 unidades en los dos primeros meses del año, lo que supone un 9,26% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 22.872 unidades, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogidos por Europa Press.
Solo en febrero se concedieron 11.413 visados dirección de obra de vivienda nueva, un 0,9% menos que en el mismo mes del año anterior.
Además, se registraron 4.537 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares hasta febrero, un 3,32% más respecto al mismo periodo del año previo, mientras que aumentó un 10,24% el número de visados para viviendas en bloque, con 20.372 unidades.
Asimismo, la estadística muestra que hasta febrero se registraron 82 visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque, mientras que en los dos primeros meses del año 2025 solo se registró uno.
Los datos correspondientes al mes de febrero contabilizaron 2.366 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un 4,74% más que igual periodo de 2025; 9.045 para viviendas en bloque (-2,29%), y dos visados para otros tipos de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque, uno más que en el año previo.
De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en enero fue de 185,6 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y de 102,2 metros cuadrados para la vivienda en bloque.
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