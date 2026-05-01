¿Qué supermercados están abiertos hoy 1 de mayo, Día del Trabajador, en Barcelona y Catalunya? Horarios de Dia, Mercadona, Lidl y resto de tiendas

Hoy viernes 1 de mayo, se celebra el día del Trabajador y es festivo en Catalunya y el conjunto de España. Al no ser un festivo de apertura establecido en el calendario comercial de la comunidad, surgen las dudas sobre si los supermercados y los centros comerciales abren o no sus puertas. Cuando esto sucede, los trabajadores tienen dudas sobre qué va a pasar con su día libre.

Estatuto de los Trabajadores

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores indica que “las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales”.

Además, señala que será festivo en todo el ámbito nacional el día de Año Nuevo, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el Día de la Constitución (6 de diciembre), el Día de la Inmaculada (8 de diciembre) y el día de Navidad (25 de diciembre).

Afluencia de visitantes

La apertura o cierre de las grandes cadenas varía en función de la ubicación del establecimiento y la política comercial de cada grupo.

Mientras que algunas tiendas permanecerán cerradas por completo, otras abrirán con horarios reducidos o especiales.

Cadenas de supermercados

Uno de los supermercados que tiene más clientes en España es Mercadona. La cadena de supermercados valenciana tiene la costumbre de cerrar la mayoría de domingos y festivos para el descanso de los trabajadores y el 1 de mayo no será una excepción: la mayoría de tiendas de Barcelona y Catalunya no abrirán.

Otro de los establecimientos de alimentación más concurridos de Catalunya es Carrefour, que también cierra sus puertas. Distinto es el caso de algunos comercios Carrefour Express, que sí abren hoy: puedes consultar qué hace cada establecimiento en la web de Carrefour.

En cuanto a Lidl, sus supermercados permanecerán cerrados durante el día del Trabajador en Barcelona y el resto de Catalunya.

La cooperativa valenciana Consum, otra de las tiendas de alimentos más concurridas, tendrá sus tiendas cerradas en la mayoría de casos el 1 de mayo.

En cuanto a Alcampo, la mayoría de tiendas e hipermercados de la cadena permanecerán cerrados.

Los supermercados Dia suelen permanecer cerrados, sobre todo en áreas menos pobladas, por lo que se recomienda consultar el horario de tu establecimiento más cercano en su página web oficial.

En el caso de Caprabo, no existe demasiada información disponible sobre sus horarios en esta fecha y, aunque es probable que algunos de sus locales sigan abiertos, desde la cadena de distribución alimentaria afirman lo siguiente: "En Catalunya, los días festivos pueden variar según el tipo de festivo y la localidad. Por lo que algunas tiendas Caprabo permanecen abiertas en días festivos con horarios especiales para facilitar tus necesidades, mientras que otras pueden estar cerradas. Para evitar desplazamientos innecesarios, te recomendamos consultar el horario de apertura específico de cada supermercado".