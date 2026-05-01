El sindicalismo alternativo clama contra la crisis de la vivienda en el 22@ de Barcelona

El sindicalismo alternativo se ha manifestado este viernes por el barrio del 22@ de Barcelona contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo. La marcha, convocada por sindicatos como IAC, CGT, la Intersindical CSC o la CNT, así como asociaciones provivienda, como el Sindicat de Llogateres, ha salido de la estación del Clot y ha transitado por las calles del Poblenou.

Los protestantes han llevado sus cánticos frente a la sede del PSC, ubicada en 191 de la calle Pallars. La columna se ha detenido brevemente ante el edificio del partido del Govern, donde los 10.000 asistentes, según los organizadores, o los 1.200, según datos de la Guardia Urbana, han clamado "PSC desahuciadores". No se han registrado incidentes y los manifestantes han proseguido su recorrido por las calles del distrito de Sant Martí.

En la tradicional manifestación del Primero de Mayo que convoca el sindicalismo alternativo a las centrales CCOO y UGT, los manifestantes han clamado contra el aumento de gasto público en armamento ("que casualidad, aumenta la pobreza y el gasto militar"), ha tildado de "porquería" la ley de extranjería y han denunciado la crisis de vivienda al grito de "casas sin gente y gente sin casa".

Libertad para la Flotilla

Los manifestantes también han tenido un especial recuerdo para la Flotilla Global Sumud de barcos que salieron hace unas semanas de Barcelona rumbo a Palestina y que en las últimas horas han sido interceptados por la marina de Israel.

El sindicato Ustec, que mantiene un conflicto con el Govern por la mejora de las condiciones laborales de los maestros y tiene convocadas 17 jornadas de huelga a final de curso, ha aprovechado para reclamar al Executiu que vuelva a la mesa de negociación. "Que reabran unas negociaciones que nunca se deberían haber cerrado. La única manera de desescalar un conflicto que ya dura desde hace varios años es alcanzar un acuerdo que realmente satisfaga al colectivo", ha afirmado la portavoz del sindicato, Yolanda Segura.

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Otra manifestación que ha tenido lugar este viernes en Barcelona ha sido la convocada por la Organització Juvenil Socialista de Catalunya (OJS), entidad juvenil que ha congregado a unas 2.000 personas en la mañana por las calles del barrio de Sants.