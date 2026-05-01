Entrevista
Belén López (CCOO): "Los catalanes no faltamos mucho al trabajo, vamos demasiadas veces a trabajar enfermos"
EL PERIÓDICO pasa un test rápido a los secretarios generales de los sindicatos con más afiliados en Catalunya
CCOO y UGT anticipan protestas a finales de año si la patronal no desbloquea nuevas subidas salariales
Entre las dos organizaciones sindicales más representativas de Catalunya tienen el doble de afiliados que el Fútbol Club Barcelona. Belén López, secretaria general de CCOO, y Camil Ros, de UGT, encaran otro Primero de Mayo marcado por la crisis de la vivienda, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo o las secuelas para el bolsillo de los trabajadores de la guerra de Irán, entre muchos otros. Los líderes sindicales atienden a EL PERIÓDICO y pasan por un test rápido, con las mismas preguntas para los dos dirigentes.
¿Profesión?
Profesora.
¿Cuál fue su primer sueldo y en qué se lo gastó?
Fue en una tienda de la Costa Brava, una joyería, y me lo gasté en comprarme libros para septiembre, bolsos y en un poco de fiesta también.
¿Cuántos afiliados tiene su sindicato?
Unos 148.000
¿Para qué sirve hoy en día un sindicato?
Para organizarnos y para defender un modelo social diferente, mucho más justo, nuestros derechos laborales y para tener esperanza en un futuro mejor.
Dígame algo que no existiría si no existieran los sindicatos.
El convenio colectivo, las vacaciones, los permisos de enfermedad, de paternidad, de maternidad... todos estos derechos que nos parecen normales hoy y que no tendríamos si la gente trabajadora no se hubiera organizado.
El principal problema de la población trabajadora en Catalunya es...
La vivienda, los salarios y la salud laboral.
¿Cuándo fue la última vez que hizo huelga y por qué?
El 11 de febrero de este año, la huelga de educación antes de la firma del acuerdo histórico de 2.000 millones de euros. La hice porque la situación de la educación en Catalunya tiene mucha complejidad y yo como profesora me sentí interpelada.
¿Qué prefiere, lidiar con un patrón de toda la vida o con la inteligencia artificial?
Un patrón de tota la vida, llámame clásica.
¿Los catalanes cogen demasiadas bajas médicas?
Evidentemente no. Los catalanes vamos a trabajar demasiadas veces enfermos y enfermas.
¿Cuántos mensajes de trabajo responde después de cenar?
Buff... un montón, un montón, porque el sindicalismo para nosotros no es un trabajo, es una forma de estar en el mundo, de vivir, de militancia... por lo tanto muchos, muchos.
¿Qué hará cuando deje de ser secretario/a general de su sindicato?
No lo sé, no me lo he planteado todavía, pero volver a ser 'profe', posiblemente. Todavía falta tiempo, quiero acabar este mandato, me gustaría repetir otro y luego ya veremos. Pero siempre puedo volver a la docencia, que es una cosa que me gusta, que hace tiempo ahora que no hago y que también tiene una parte de vinculación muy bonita.
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