Entrevista
Camil Ros (UGT): "Un patrón de toda la vida es mejor que la IA"
EL PERIÓDICO pasa un test rápido a los secretarios generales de los sindicatos con más afiliados en Catalunya
CCOO y UGT anticipan protestas a finales de año si la patronal no desbloquea nuevas subidas salariales
Entre las dos organizaciones sindicales más representativas de Catalunya tienen el doble de afiliados que el Fútbol Club Barcelona. Belén López, secretaria general de CCOO, y Camil Ros, de UGT, encaran otro Primero de Mayo marcado por la crisis de la vivienda, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo o las secuelas para el bolsillo de los trabajadores de la guerra de Irán, entre muchos otros. Los líderes sindicales atienden a EL PERIÓDICO y pasan por un test rápido, con las mismas preguntas para los dos dirigentes.
¿Profesión?
Administrativo.
¿Cuál fue su primer sueldo y en qué se lo gastó?
Fue con 15 años, así que no podría haberlo tenido. Creo que eran unas 30.000 pesetas (al cambio, 180 euros), a media jornada, y fue para un equipo de música.
¿Cuántos afiliados tiene su sindicato?
Unos 119.000.
¿Para qué sirve hoy en día un sindicato?
Pues imagínate que no hubiera convenios colectivos y te aplicaran el salario mínimo, de 1.200 euros, que, por cierto, sube gracias a nosotros. Eso otras tantas otras cosas.
Dígame algo que no existiría si no existieran los sindicatos.
Las empresas no serían democráticas, porque lo único democrático que hay hoy en las empresas son las elecciones sindicales.
El principal problema de la población trabajadora en Catalunya es...
El poder adquisitivo. En los 80 y 90 había más equilibrio entre lo que cobrabas y lo que te costaba unas cosas.
¿Cuándo fue la última vez que hizo huelga y por qué?
La última huelga general que le hicimos al PP [en 2012] por sus reformas laborales.
¿Qué prefiere, lidiar con un patrón de toda la vida o con la inteligencia artificial?
Un patrón de tota la vida, cuando hay problemas, es mejor que la inteligencia artificial y que muchos gobernantes o muchos directivos salidos de IESE o Esade.
¿Los catalanes cogen demasiadas bajas médicas?
No. El absentismo, que es no presentarse al trabajo, no es el 5% que nos dicen, sino que es el 0,05% de las personas que no van a trabajar sin causa.
¿Cuántos mensajes de trabajo responde después de cenar?
Pocos. Yo no envío mensajes de trabajo a partir de ciertas horas ni en fin de semana. Luego tengo un truco: pregunto si es urgente o si podemos hablar mañana.
¿Qué hará cuando deje de ser secretario/a general de su sindicato?
He disfrutado mucho siendo secretario general, pero espero poder vivir un poco más relajado, aunque quién sabe... ya veré.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
- Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
- Apagón en Barcelona: 90.000 clientes se quedan sin luz tras una avería eléctrica