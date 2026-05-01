Camil Ros (UGT): "Un patrón de toda la vida es mejor que la IA"

Entre las dos organizaciones sindicales más representativas de Catalunya tienen el doble de afiliados que el Fútbol Club Barcelona. Belén López, secretaria general de CCOO, y Camil Ros, de UGT, encaran otro Primero de Mayo marcado por la crisis de la vivienda, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo o las secuelas para el bolsillo de los trabajadores de la guerra de Irán, entre muchos otros. Los líderes sindicales atienden a EL PERIÓDICO y pasan por un test rápido, con las mismas preguntas para los dos dirigentes.

Retrato conjunto de Camil Ros, secretario general de UGT Catalunya, y Bélen López, CCOO. / Zowy Voeten / EPC

¿Profesión?

Administrativo.

¿Cuál fue su primer sueldo y en qué se lo gastó?

Fue con 15 años, así que no podría haberlo tenido. Creo que eran unas 30.000 pesetas (al cambio, 180 euros), a media jornada, y fue para un equipo de música.

¿Cuántos afiliados tiene su sindicato?

Unos 119.000.

¿Para qué sirve hoy en día un sindicato?

Pues imagínate que no hubiera convenios colectivos y te aplicaran el salario mínimo, de 1.200 euros, que, por cierto, sube gracias a nosotros. Eso otras tantas otras cosas.

Entrevista rápida con Camil Ros, secretario general de UGT Catalunya, durante una conversación sobre la actualidad laboral y sindical. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

Dígame algo que no existiría si no existieran los sindicatos.

Las empresas no serían democráticas, porque lo único democrático que hay hoy en las empresas son las elecciones sindicales.

El principal problema de la población trabajadora en Catalunya es...

El poder adquisitivo. En los 80 y 90 había más equilibrio entre lo que cobrabas y lo que te costaba unas cosas.

¿Cuándo fue la última vez que hizo huelga y por qué?

La última huelga general que le hicimos al PP [en 2012] por sus reformas laborales.

¿Qué prefiere, lidiar con un patrón de toda la vida o con la inteligencia artificial?

Un patrón de tota la vida, cuando hay problemas, es mejor que la inteligencia artificial y que muchos gobernantes o muchos directivos salidos de IESE o Esade.

Entrevista rápida con Camil Ros, secretario general de UGT Catalunya, durante una conversación sobre la actualidad laboral y sindical. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

¿Los catalanes cogen demasiadas bajas médicas?

No. El absentismo, que es no presentarse al trabajo, no es el 5% que nos dicen, sino que es el 0,05% de las personas que no van a trabajar sin causa.

¿Cuántos mensajes de trabajo responde después de cenar?

Pocos. Yo no envío mensajes de trabajo a partir de ciertas horas ni en fin de semana. Luego tengo un truco: pregunto si es urgente o si podemos hablar mañana.

¿Qué hará cuando deje de ser secretario/a general de su sindicato?

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He disfrutado mucho siendo secretario general, pero espero poder vivir un poco más relajado, aunque quién sabe... ya veré.