La licitación de obra pública crece un 4,1% en Catalunya, pero persisten las obras desiertas y la falta de competencia

La licitación de obra pública en Catalunya ha alcanzado los 803,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, más allá del crecimiento interanual, según el informe trimestral de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) se dibuja un escenario de debilidad estructural: baja concurrencia en los concursos, aumento de licitaciones desiertas y una brecha creciente entre los precios públicos y los costes reales de ejecución.

El documento de la CCOC constata que el mercado sigue tensionado. Casi cuatro de cada diez obras (38%) reciben solo una o dos ofertas, un nivel muy alejado de los estándares europeos y que limita la competencia efectiva. En paralelo, el volumen de obras que quedan sin adjudicar se mantiene elevado, con 171,4 millones de euros anualizados, lo que evidencia las dificultades de muchas empresas para asumir proyectos en las condiciones actuales, denuncian.

Desajuste con la realidad

Uno de los factores clave es el desajuste entre los precios de licitación y los costes reales. El análisis de los contratistas detalla que esta brecha no solo persiste, sino que se consolida, especialmente en un contexto de incremento de precios de materiales y costes laborales. Esto explicaría, en parte, tanto la baja participación empresarial como el incremento de concursos que quedan desiertos, interpretan.

Inicio de las obras en las Tres Xemeneies del Paral·lel, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

El aumento de la licitación se apoya en gran medida en el repunte de la Administración General del Estado (+91%), aunque sobre una base muy baja en 2025. La Generalitat también incrementa su actividad (+21%), mientras que las administraciones locales —que concentran el 44,9% del total— mantiene un crecimiento muy moderado.

Caída respecto al trimestre anterior

No obstante, pese al dato positivo interanual, el informe de enero a marzo introduce un matiz relevante: la licitación cae un 31,5% respecto al trimestre anterior, lo que apunta a una evolución irregular y dependiente de grandes proyectos puntuales, que hacen oscilar las cifras.

Por segmentos, la edificación sigue concentrando la mayor parte del volumen (más de 490 millones), aunque el informe destaca un mayor dinamismo de la obra civil, que crece a un ritmo superior y gana peso relativo. Este comportamiento se vincula a proyectos logísticos, infraestructuras y actuaciones vinculadas a movilidad. Además, el documento señala una progresiva pérdida de peso de los fondos europeos Next Generation, que ya representan poco más del 10% del total, lejos de los niveles de ejercicios anteriores.

La denuncia del déficit de infraestructuras

Las conclusiones de la Cambra de Contractistes encajan con un diagnóstico más amplio compartido por el tejido empresarial y económico catalán: el déficit estructural de inversión en infraestructuras por parte del Estado y, especialmente, los problemas en su ejecución.

Construcción de vivienda nueva destinada para alquiler en Esplugues de Llobregat. / EPC

En las últimas semanas, diversas entidades han vuelto a insistir en esta idea. La Cambra de Comerç de Barcelona ha cifrado en 53.800 millones de euros la inversión necesaria hasta 2043 para corregir el déficit acumulado, al tiempo que denuncia que el Estado ejecuta de media en torno al 40% de lo presupuestado. También alerta de la falta de madurez de muchos proyectos, lo que dificulta que las inversiones previstas acaben materializándose.

Fracaso del consorcio

Precisamente el debate sobre cómo mejorar la ejecución de las inversiones ha vivido esta misma semana un nuevo episodio político. El Congreso de los Diputados rechazó el consorcio de inversiones pactado entre el Govern y ERC, que pretendía precisamente aumentar el grado de ejecución de las infraestructuras estatales en Catalunya.

La iniciativa, respaldada por buena parte del tejido empresarial (Cercle d'Economia, PIMEC y la propia Cambra), decayó tras no superar la votación parlamentaria, lo que ha obligado al Ejecutivo catalán a explorar una alternativa mediante la creación de una sociedad mercantil con el Estado.

Próxima cita, el lunes

El debate volverá a primer plano el lunes, con la presentación del informe “El déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya 2009-2025” en la sede de Foment del Treball, en el que participará su presidente, Josep Sánchez Llibre; precisamente el presidente de la CCOC, que ha elaborado el informe de licitación trimestral, Lluís Moreno; y el director de Estudios y Economía de Foment, Salvador Guillermo, en un nuevo intento de las organizaciones empresariales de situar la ejecución de las infraestructuras en el centro de la agenda económica.