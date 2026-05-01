Estos son los jubilados mejor pagados de España: 2.998 euros de pensión al mes

Las pensiones de jubilación están en el centro del debate económico y social en España. Cada mes, la nómina que abona la Seguridad Social refleja las diferencias existentes entre regímenes, tipos de prestación y trayectorias profesionales. En un país con cerca de 9,5 millones de pensionistas, las cifras de abril muestran la dimensión de un sistema que sostiene a millones de hogares y que continúa creciendo tanto en número de prestaciones como en gasto público.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social se ha situado en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta cifra incluye todas las modalidades contributivas: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares. En total, la Seguridad Social ha abonado 10.476.332 pensiones, con una nómina mensual que asciende a 14.336,2 millones de euros. Dentro de ese conjunto, las pensiones de jubilación son las más numerosas, con alrededor de 6,7 millones, seguidas por las de viudedad, que alcanzan los 2,3 millones.

Pensiones medias de jubilación

A partir de los datos publicados este martes por la Seguridad Social, la pensión media de jubilación se coloca en 1.569,7 euros al mes, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a abril de 2025. Sin embargo, no todos los jubilados perciben cantidades similares. La prestación varía en función del régimen en el que se haya cotizado, de la carrera laboral y de las bases de cotización acumuladas durante los años de actividad.

Casi 3.000 euros al mes de pensión

En ese reparto, los jubilados procedentes de la Minería del Carbón son quienes registran la pensión media más elevada de España: 2.998,3 euros mensuales. Esa cuantía sitúa a los pensionistas de la Minería del Carbón muy por encima de otros regímenes. En el Régimen General, la pensión media de jubilación es de 1.729,6 euros al mes, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos baja hasta los 1.058,5 euros mensuales. Por su parte, el Régimen del Mar presenta una pensión media de 1.734,2 euros. La diferencia entre los antiguos trabajadores de la minería y los autónomos supera ampliamente los 1.900 euros al mes de media, según las cifras oficiales de abril, lo que evidencia la distancia entre los distintos colectivos integrados en el sistema.

El peso principal de la nómina contributiva corresponde a las pensiones de jubilación, que representan el 73,2% del gasto total. En abril, esta partida ha alcanzado los 10.499,2 millones de euros. A continuación se sitúan las pensiones de viudedad, con 2.281,9 millones; las de incapacidad permanente, con 1.331,6 millones; las de orfandad, con 185 millones; y las prestaciones en favor de familiares, con 38,4 millones de euros. Además, según los últimos datos disponibles, correspondientes a marzo, la cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema fue de 1.653,6 euros mensuales.

Jubilaciones demoradas

Otro dato relevante es el aumento de las jubilaciones demoradas. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 96.612 nuevas altas de jubilación, con un crecimiento de quienes optan por retrasar voluntariamente el retiro. Las jubilaciones demoradas representan ya el 12,7% del total, dos puntos más que al cierre de 2025 y ocho puntos por encima de 2019. Esta evolución se vincula al marco legal vigente desde 2022 y ha elevado la edad media de jubilación hasta los 65,2 años, frente a los 64,4 años registrados en 2019. Aun así, la mayoría de los nuevos pensionistas, el 66,1%, equivalente a 64.160 personas, accedió a la jubilación a la edad ordinaria.

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La nómina también recoge otros elementos del sistema, como el complemento para la reducción de la brecha de género. En abril, 1.463.374 pensiones incorporaron esta ayuda, vigente desde 2021 y percibida mayoritariamente por mujeres: el 75% de los beneficiarios, 1.097.463 personas. El importe medio mensual fue de 76,92 euros y se distribuye según el número de hijos. La mitad de quienes lo reciben tienen dos hijos, el 24% uno, el 17,7% tres y el 8,4% cuatro o más. Tras la revalorización de 2026, la cuantía fija se ha establecido en 36,9 euros mensuales por hijo. Al margen de la Seguridad Social, las Clases Pasivas alcanzaron en marzo una nómina de 1.776,9 millones de euros, un 6,5% más que un año antes, con 738.790 pensiones en vigor y 718.840 beneficiarios.