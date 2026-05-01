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Día no laborable

¿Dónde es festivo el 1 y 2 de mayo en España? Catalunya sale de la lista

Solo una comunidad autónoma podrá disfrutar de dos días de descanso

Estos son los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días

Dos personas aprovechan el buen tiempo para descansar en el antiguo cauce del Turia.

Dos personas aprovechan el buen tiempo para descansar en el antiguo cauce del Turia. / Ana Escobar / EFE

Goundo Sakho

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Barcelona
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Este viernes, 1 de mayo, se festeja el Día de los Trabajadores, un feriado nacional que pretende conmemorar la lucha histórica por los derechos laborales, combinando el descanso con algunas manifestaciones alrededor de España. La Comunidad de Madrid goza, además, de dos días seguidos de descanso. Esto se debe a que la capital española celebrará este sábado, 2 de mayo, su festividad autonómica, el Día de la Comunidad de Madrid.

Festivo en un día no laborable

El 2 de mayo es un día especial para los madrileños, puesto que alberga un gran programa de actividades recreativas e históricas que buscan honorar el levantamiento del pueblo de Madrid contra la invasión de las tropas napoleónicas en 1808. Esta rebelión popular, respuesta a la salida forzosa de la Familia Real del Palacio Real, marcó el inicio de la Guerra de la Independencia Española y, durante la misma, las multitudes se enfrentaron a los granaderos franceses.

Según expone la página oficial de Turismo de Madrid, este año la programación dará comienzo el 1 de mayo en el municipio de Torrejón de Ardoz, con un desfile desde la Estación de Cercanías a la Plaza Mayor y una recreación del conflicto. Al día siguiente, continuarán los actos conmemorativos con la representación del asalto al cuartel de Monteleón, en la explanada de Puente de Rey y en la Puerta del Sol, punto central de los enfrentamientos.

Dado que la comunidad no ha trasladado esta fiesta a otro día, la mayoría de los madrileños solo podrán disfrutar del 1 de mayo como festivo, ya que, en esta ocasión, el Día de la Comunidad de Madrid cae en sábado, a diferencia del Día del Trabajador, que cae en viernes.

El 'labor day'

El Día del Trabajador representa un pilar fundamental del movimiento obrero durante la Revolución industrial. Este día busca rendir homenaje a un grupo de sindicalistas norteamericanos que fueron condenados por participar en la huelga del 1 de mayo de 1886 en el estado de Illinois. El objetivo de esta manifestación era reclamar la jornada laboral de ocho horas, que la patronal no cumplía. Pese a ello, miles de trabajadores, la mayoría procedentes de Europa, acabaron heridos, despedidos e, incluso, algunos fueron llevados a la horca.

Esta huelga, que duró tres días, se ha instaurado en casi todo el mundo: en 1899, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional declaró festivo el 1 de mayo y, décadas después, la Iglesia, durante el papado de Pío XII, decidió que también sería el día de San José Obrero. No obstante, en otros lugares se celebra en distintas fechas: Estados Unidos y Canadá conmemoran el 'Labor day' el primer lunes de septiembre, y Nueva Zelanda y otros países lo celebran generalmente el cuarto lunes de octubre.

Manifestación del 1 de mayo en Alicante (Comunidad Valenciana).

Manifestación del 1 de mayo en Alicante (Comunidad Valenciana). / Alex Dominguez

Próximos festivos

Después del 1 de mayo, habrá que esperar hasta el 15 de agosto para volver a disfrutar de un festivo nacional, con la celebración de la Virgen Asunción que, desgraciadamente, también cae en sábado, por lo que no supone ningún día no laborable extra. El calendario laboral también prevé estas otras fechas:

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