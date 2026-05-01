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Adiós a las calderas de gas en España: la UE marca el año 2040 para su eliminación definitiva

El organismo europeo busca la neutralidad climática en viviendas particulares y edificios residenciales mediante programas de eficiencia energética

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Desde 2026 no se podrán instalar calderas de gas en nuevas viviendas, fomentando la energía limpia y el ahorro energético

Desde 2026 no se podrán instalar calderas de gas en nuevas viviendas, fomentando la energía limpia y el ahorro energético / CARMEN GIMENEZ - ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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Según ha confirmado la Unión Europea (UE) en unas recientes declaraciones, ya se ha fijado una fecha límite para las calderas de gas que consumen combustibles fósiles. En este caso, los hogares españoles tendrán hasta el año 2040 para eliminar de forma definitiva los tradicionales calentadores de gas.

La medida se enmarca dentro del programa de eficiencia energética que propone implementar el organismo europeo y, con ello, aumentar la neutralidad climática en viviendas particulares y edificios residenciales. La nueva normativa no busca prohibir directamente el uso de este tipo de calderas, sino más bien promover su eliminación paulatina hasta 2040.

Una eliminación 'casi' total de las calderas de gas y diésel para 2025

En este sentido, tanto la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) como la normativa Ecodesign 813/2013/UE pretenden fomentar la descarbonización, sobre todo, en los espacios públicos.

Por ello, la nueva normativa obligará a los países a eliminar cerca del total de estas calderas de gas y diésel para el año 2035, mediante la implementación de diferentes medidas orientadas a la eficiencia energética de los hogares.

Una de las primeras decisiones se llevó a cabo en 2025, con la eliminación de subvenciones para personas que instalen una caldera de gas en su domicilio. Al contrario, desde Europa sí que se establecen bonificaciones por los cambios en la vivienda para mejorar aspectos como el ahorro energético.

Además, el Gobierno español también ofrece la posibilidad de desgravar algunos gastos destinados a la implementación de energía verde en las casas.

La 'neutralidad climática' en edificios públicos y de nueva construcción

Entre las diferentes medidas energéticas, la Unión Europea ha prohibido la instalación de calderas de gas en nuevas viviendas desde enero de 2026, y en el caso de las industrias esta prohibición entrará en vigor a partir del año 2030.

De tal forma, las autoridades europeas prevén una eliminación total de las emisiones en edificios públicos para el 2028. Con ello, pretenden asegurar su objetivo de neutralidad climática para los edificios públicos y de nueva construcción en el 2030.

El objetivo fundamental sería terminar con el uso de calentadores a base de combustibles fósiles, como gas natural, gasóleo y carbón. Ahora bien, si actualmente el ciudadano decide instalar una caldera de gas en su domicilio, esta tendrá que ser de condensación y cumplir con la normativa.

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En pocas palabras, aunque a día de hoy la normativa no prohíbe el uso de instalaciones de calefacción con gas ni obliga a sustituirlas, sí que se impulsan medidas de eficiencia energética y eliminación progresiva de combustibles fósiles, con las que motivar a los ciudadanos a introducirse en el contexto de la energía limpia.

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