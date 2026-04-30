Indemnizado con más de 7.000 euros un trabajador al que amonestaron y despidieron el mismo día por llamar a la familia desde el teléfono de la empresa

En menos de 24 horas un trabajador recibió dos cartas: una con una amonestación y otra con el despido. Ahora la justicia ha declarado que su despido fue improcedente y la empresa deberá readmitirlo o pagarle un indemnización cercana a los 7.300 euros.

En una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), a la que ha tenido acceso EFE, se declaró probado que el trabajador fue amonestado por utilizar el teléfono de la empresa para hacer llamadas a sus familiares, pero el mismo día se le entregaba otra carta con el cese de la relación laboral por faltas reiteradas.

Sin probar las infracciones

El tribunal, que condena a la recurrente a pagar 800 euros en concepto de costas, dice que esta no ha acreditado la existencia de esas infracciones, ya que en la misiva se limita a realizar imputaciones genéricas.

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La sentencia afirma que en la carta se hace referencia a la acumulación de ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan con él, la transgresión de la buena fe y el abuso de confianza, pero no se indican hechos concretos ni cuándo sucedieron. Por tanto, no se consideran probados.