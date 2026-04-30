Seidor acelera su crecimiento y supera los 1.174 millones de euros en 2025, con un alza del 8%

La consultora tecnológica Seidor cerró 2025 con una cifra de negocio de 1.174 millones de euros, consolidando una senda de crecimiento sostenido en un contexto marcado por la transformación digital de empresas y administraciones. El avance, de doble dígito respecto al ejercicio anterior, refuerza la posición de la compañía como uno de los principales actores en el ecosistema tecnológico europeo, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, el dato y la digitalización de procesos.

Un crecimiento impulsado por la economía digital. El desempeño de Seidor se produce en un momento en el que la inversión en tecnología continúa siendo una prioridad estratégica para las organizaciones. La adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial, analítica de datos y automatización ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad operativa.

En este contexto, la compañía ha sabido capitalizar la demanda creciente de servicios vinculados al big data, la nube y la ciberseguridad, áreas que concentran buena parte del gasto tecnológico global. La digitalización de sectores tradicionales –desde la industria hasta el retail– ha ampliado el mercado potencial para firmas como Seidor, que actúan como socios tecnológicos en procesos de transformación complejos.

Expansión internacional y diversificación

Otro de los pilares del crecimiento ha sido la expansión internacional. La firma mantiene una presencia cada vez más relevante fuera de España, con especial foco en Europa y América Latina. Esta diversificación geográfica le permite mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en mercados con distintos ritmos de adopción tecnológica.

Además, Seidor ha reforzado su oferta en verticales clave, adaptando sus soluciones a sectores específicos como sanidad, educación o servicios financieros. Este enfoque sectorial resulta especialmente relevante en un entorno donde la personalización tecnológica es un factor diferencial.

La IA, en el centro de la estrategia

La inteligencia artificial se perfila como uno de los motores principales de crecimiento para la compañía en los próximos años. Desde la automatización de procesos hasta el desarrollo de modelos predictivos, la IA está redefiniendo la manera en que las empresas operan y toman decisiones, además del empleo.

Seidor ha intensificado sus capacidades en este ámbito, integrando soluciones avanzadas en su portfolio y colaborando con grandes proveedores tecnológicos. Esta apuesta responde a una tendencia global, donde, según diversos análisis del sector, la inversión en IA seguirá creciendo de forma exponencial durante la próxima década, impulsando ganancias de productividad y nuevos modelos de negocio.

Nuevo plan estratégico 2030

De cara al futuro, la compañía ha aprobado un nuevo plan estratégico con horizonte en 2030. El objetivo pasa por mantener el ritmo de crecimiento, reforzar su posicionamiento internacional y seguir ampliando capacidades en tecnologías emergentes.

Este plan contempla también el desarrollo del talento, un elemento crítico en un sector caracterizado por la alta demanda de perfiles especializados. La captación y retención de profesionales cualificados será clave para sostener la expansión.

Noticias relacionadas

En conjunto, los resultados de 2025 reflejan no solo la solidez de Seidor, sino también el dinamismo de un sector tecnológico que sigue ganando peso en la economía global. En plena era de la digitalización, compañías como esta se sitúan en el centro de un cambio estructural que está redefiniendo industrias enteras.