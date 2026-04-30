Seat logra un beneficio de 43 millones de euros pese a reducir los ingresos en el primer trimestre del año

Apenas un par de semanas después del lanzamiento mundial del nuevo Cupra Raval, Seat S.A. ha presentado el balance de los tres primeros meses de 2026, unos resultados que invitan al optimismo para lo que queda de año (pese al descenso de los ingresos) ante la irrupción del modelo compacto 100% eléctrico como ariete superventas de la compañía.

Según ha oficializado la empresa del Grupo Volkswagen (para quien producirá en Martorell el modelo Volkswagen ID. Polo), han obtenido un beneficio operativo de 43 millones de euros entre enero y marzo, 38 millones de euros más que en el mismo período del año anterior, pese a la reducción de ventas e ingresos netos por el comprotamiento del mercado y el flujo geopolítico.

Más Cupra que Seat

La empresa que dirige Markus Haupt asume el reto incierto de un mercado inestable por las posibles consecuencias de la guerra de Irán y por la irregular respuesta del mercado a la electrificación (especialmente en España). En los tres primeros meses del año los ingresos llegaron a los 3.677 millones de euros, un 5,6% menos que en el mismo periodo de 2024. Las ventas de Seat S.A. se redujeron un 1% (145.300 unidades). Pese a que se vendieron 79.800 modelos de Cupra (un 2% más tras cerrar el mejor mes de marzo de su historia), la compañía experimentó una reducción del 1% de las ventas de marca Seat (65.500 unidades). Seat, que hoy cierra la producción del Ateca en la planta checa de Kvasiny, afronta lo que queda de 2026 con las unidades de este modelo que quedan en stock y centra su fortaleza en el Seat Ibiza, el Seat Arona y el Seat León.

La llegada del Cupra Raval este verano se presenta como la oportunidad de crecimiento necesaria para acercarse a un año estable (pese a la incertidumbre de la guerra y los problemas derivados de incremento de costes y logísticos). Haupt, CEO de Seat S.A., tiene mucha fe en el modelo, que este 2026 verá acompañada su estrategia con la renovación de un ya 'rescatado de los aranceles chinos' Cupra Tavascan. El modelo ha dejado de asumir el coste por fabricarse en China, al ser considerado modelo europeo gracias al esfuerzo del equipo negociador de Seat con Bruselas.

El máximo responsable de la compañía admite que "este es un año decisivo para Seat y Cupra, y los resultados del primer trimestre confirman que vamos por buen camino. Se trata de un primer paso importante en nuestra recuperación financiera, que refleja las decisiones firmes que estamos adoptando para reforzar nuestra resiliencia y lograr un crecimiento sostenible. Al entrar en una nueva era con la llegada del Cupra Raval, la solidez de nuestro equipo nos permite afrontar el año con confianza". La reducción de costes de producto y de los indirectos deben ayudar a consolidar la estabilidad.