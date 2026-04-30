Esteve acelera su crecimiento en 2025, pero reduce sus ganancias hasta los 72 millones

Crecer apenas un 5% en 2024 hizo ver claro a Esteve que era hora de echar más combustible a la máquina, y la decisión parece haber funcionado. La farmacéutica catalana vuelve a crecer a doble dígito. La compañía facturó el año pasado 828 millones de euros, un 11% más que podría haber sido un 14%, si el panorama economicofinanciero no hubiese influido en sus cuentas. Es decir, si el tipo de cambio del dólar se hubiese mantenido estable, el salto hubiese sido aún mayor. Es precisamente eso lo que ha hecho que la empresa registre un beneficio neto menor al del año previo. Esteve ganó 72 millones de euros en 2025, un volumen un 4% menor al de 2024.

Así lo han explicado este jueves Staffan Schüberg, consejero delegado; Roser Gomila, directora financiera; y Maria Àngels Valls, directora de comunicación. El discurso, en cualquier caso, es positivo. "El crecimiento sostenido a doble dígito y los resultados de Esteve en 2025 reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y la capacidad de ejecución de nuestra estrategia", ha subrayado Schüberg en un comunicado posterior a la presentación. "Al ampliar nuestra plataforma global e integrar el ESG [Estrategia Ambiental, Social y de Gobernanza, por las siglas en inglés] en el núcleo de nuestra actividad, estamos generando valor para los pacientes y los socios, al tiempo que aseguramos un crecimiento sostenible de cara al futuro", ha reivindicado.

Este año pasado, Esteve ha comprado tres medicamentos especializados para ampliar la rama de negocio que se dedica a la producción y venta de fármacos (la inmensa mayoría dirigidos a enfermedades muy concretas y normalmente minoritarias), pero también ha hecho adquisiciones para ganar peso por el lado del negocio CDMO, el que se dedica a fabricar principios activos para que acaben siendo medicamentos que desarrollarán y explotarán otros.

A tipo de cambio constante, el primero de estos dos negocios ha facturado un 14% más (tanto por las incorporaciones, como por el incremento natural de las ventas) y se sitúa en torno a los 480 millones de euros, y el segundo, un 15% más, hasta superar los 350 millones.

La farmacéutica ha precisado que todas estas operaciones de compra han supuesto una inversión acumulada de 500 millones de euros en los dos últimos años. En 2025 en concreto, Esteve ha invertido, además, 49 millones de euros a desarrollo de producto y tecnología (un 7% más) y 104 millones de euros en reforzar su red, un volumen que se ha destinado mayoritariamente a construir dos nuevas plantas de CDMO en España y China.

Entre otros logros ocurridos en 2025, Esteve cita haber conseguido más músculo en Estados Unidos, ser 2.200 empleados en total, haber obtenido la certificación B Corp y haberse orientado lo suficientemente bien como para alcanzar su objetivo de superar los 1.000 millones de euros de ingresos en 2027.