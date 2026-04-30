El Port de Barcelona adjudica por 10,4 millones el sistema eléctrico OPS de la futura Terminal G de cruceros

El Port de Barcelona ha adjudicado a la empresa danesa PowerCon A/S el contrato para instalar el sistema de suministro eléctrico a buques desde tierra (Onshore Power Supply, OPS) en la futura Terminal G de cruceros, por un importe de 10,4 millones de euros. La compañía ha obtenido la mejor puntuación entre las cuatro ofertas presentadas y asumirá tanto la redacción del proyecto como su ejecución y explotación, ha explicado el puerto en un comunicado este jueves.

El contrato tiene una duración total de cinco años e incluye un plazo de 22 meses para la redacción, construcción y puesta en marcha del sistema. Se trata de un proyecto “llave en mano”, como ya suele hacer la autoridad portuaria, que abarca la conexión a la red eléctrica de media tensión que el puerto está desplegando entre la subestación Port y el Moll Adossat, la instalación de una subestación OPS en la terminal y la implementación de un sistema de gestión de cables (CMS) para enlazar los buques con la red terrestre. Además, el adjudicatario se encargará del servicio de conexión y desconexión de los cruceros, así como del mantenimiento de toda la instalación.

Una grúa descarga los sistemas OPS que permitirán conectar los barcos a la electricidad, en la terminal de ferris de Grimaldi del Port de Barcelona. / Port de Barcelona

En funcionamiento en 2027

La actuación forma parte del plan Nexigen de electrificación de muelles, uno de los ejes de la estrategia ambiental del puerto, orientado a reducir las emisiones contaminantes y el ruido durante la estancia de los barcos en puerto mediante su conexión a la red eléctrica terrestre. En el ámbito de los cruceros, el despliegue del OPS se está realizando de forma progresiva en las terminales del Moll Adossat, en paralelo al desarrollo de las infraestructuras eléctricas generales.

La futura Terminal G, concedida a Royal Caribbean Group a través de Catalonia Cruise Terminal G, ha sido diseñada con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad desde su origen. Está previsto que entre en funcionamiento en 2027, con una operativa alineada con los objetivos climáticos del Port de Barcelona y los estándares ambientales del sector.

El Port de Barcelona estrena la conexión eléctrica de la terminal de ferris de Grimaldi / MANU MITRU

Este contrato se enmarca el proceso iniciado en octubre de 2025, cuando el Consejo de Ministros autorizó la licitación de una actuación similar por 12,6 millones de euros (sin IVA) para esta misma terminal, dentro del despliegue del sistema OPS en los puertos estatales. Dicho sistema permite a los buques atracados conectarse a la red —preferentemente de origen renovable— y apagar sus motores auxiliares, reduciendo así las emisiones atmosféricas.

Grimaldi y Hutchison, antes

El Port de Barcelona ya cuenta con experiencia en esta tecnología. En mayo de 2025 inauguró el primer OPS para ferris en la terminal de Grimaldi Group, que permite operar con energía 100 % renovable en atraque, y en julio de 2024 puso en marcha el primer sistema OPS en una terminal de contenedores del Mediterráneo, en Hutchison Ports BEST, con capacidad para conectar dos buques simultáneamente y evitar unas 2.500 toneladas de CO₂ anuales en sus fases iniciales.

A escala estatal, está previsto invertir más de 800 millones de euros hasta 2029 en el despliegue de esta tecnología en los puertos, mientras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una planificación adicional de 1.600 millones de euros para reforzar el sistema portuario en 2026. Con la electrificación de la Terminal G, Barcelona consolida su posicionamiento como uno de los puertos europeos más avanzados en la implantación del OPS.