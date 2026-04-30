El nuevo pueblo más rico de Catalunya: por primera vez, no es el que esperabas

Hay un nuevo número uno en el mapa de la riqueza catalana. Los datos provisionales de la Renta Familiar Disponible Bruta (RFDB) territorial de 2023 que publicó el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este miércoles reordenan el ránking de los municipios con mayor poder adquisitivo.

La fotografía global deja una buena noticia para los hogares: la renta por habitante ha subido un 8,5% en todo el territorio. Pero el cambio más llamativo está en lo más alto del podio.

Alella destrona a Matadepera como el municipio más rico de Catalunya

Por primera vez en la historia, Alella (Maresme) se sitúa al frente del ránking de riqueza catalana con una renta por habitante de 35.425 euros. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Con un crecimiento espectacular: su renta se ha disparado más de un 30% en un solo año, un salto que ha desbancado a los sospechosos habituales del ránking.

Vista aérea de Alella, que destrona a Matadepera como el municipio más rico de Catalunya / AJUNTAMENT D'ALELLA

El podio lo completan Matadepera (34.766 euros) y Sant Just Desvern (33.256 euros), seguidos de cerca por Cabrils (31.280 euros); todos ellos se encuentran un 50% por encima de la media catalana, situada en 20.789 euros. En el otro extremo se sitúan Salt (13.633 euros) y Lloret de Mar (14.009 euros), las dos localidades con la renta más baja del territorio: ni siquiera llegan al 70% del promedio.

El Barcelonès sigue siendo la comarca con más músculo económico

A escala comarcal no hay sorpresas en lo más alto: el Barcelonès repite como líder con 23.632 euros por habitante, un 13,7% por encima de la media catalana. Le siguen de cerca el Vallès Occidental (21.314 euros) y el Baix Llobregat (21.188 euros). Y hay un dato relevante que pasa fácilmente desapercibido: la renta ha crecido en todas las comarcas durante 2023, con escaladas notables como la del Alt Camp, con un avance del 12,8%.

Vista aérea del barrio del Eixample de Barcelona. / EPC

La gran novedad estadística llega del Lluçanès, la comarca de reciente creación, que debuta en el ránking con 20.082 euros por habitante (un 3,4% por debajo del promedio catalán). En la cola se quedan el Montsià (15.287 euros) y la Terra Alta (16.072 euros), las dos comarcas con los índices más modestos de toda Catalunya.

Sueldos contra prestaciones: ¿de dónde viene el dinero que entra en casa?

Los datos del Idescat dejan otra lectura interesante: la procedencia del dinero de las familias catalanas no es la misma en un municipio rico que en uno modesto. De media, los salarios son la principal fuente de ingresos en Catalunya y representan el 60,8% del total. Sin embargo, en los pueblos más acomodados ese peso se dispara: en Perafort llegan al 73,2% y en Els Pallaresos, al 72,2%.

La radiografía se invierte en los municipios con menor renta, donde las prestaciones sociales ganan protagonismo. El caso más extremo es La Pobla de Lillet, donde el 38% de los ingresos familiares procede de ayudas y prestaciones, seguida de Cercs (36,5%). Otro caso atípico que merece ser mencionado es la Vall de Boí, donde el 40,2% de los ingresos viene del excedente bruto de explotación, el epígrafe que recoge la actividad empresarial y las rentas mixtas.

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Fuente

Los datos expuestos en el presente artículo proceden del portal web oficial del Govern de Catalunya.