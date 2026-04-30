Los trabajadores de la fábrica de Leche Pascual en Gurb van a la huelga contra la venta a Casa Tarradellas

Los trabajadores de la fábrica de Leche Pascual en Gurb (Osona) irán a la huelga el próximo lunes 11 de mayo contra la venta de la factoría a Casa Tarradellas. La plantilla, formada por un centenar de empleados, recela de las explicaciones que les han hecho llegar desde la dirección y teme que la operación comercial se traduzca en despidos masivos, pese a que Casa Tarradellas ha manifestado públicamente que pretende mantener el 90% de los puestos de trabajo.

"Ni las comunicaciones realizadas hasta ahora ni la reunión informativa convocada por la dirección de Leche Pascual no han conseguido disipar las dudas sobre el impacto real del cambio de titularidad ni sobre el nuevo modelo productivo que se quiere implantar a la planta", han manifestado los trabajadores este jueves a través de un comunicado. La plantilla, asesorada por el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, teme que la venta acordada entre ambas compañías para que Casa Tarradellas desemboque en un despido colectivo encubierto, sin las garantías legales ni la transparencia exigibles en estos supuestos.