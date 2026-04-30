Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón BarcelonaRodaliesViviendaEl tiempoFlotilla GazaAlergiaBarçaEl diablo viste de Prada 2Colonias escolaresAldiCentros comercialesListado positivo
instagramlinkedin

Operación comercial

Los trabajadores de la fábrica de Leche Pascual en Gurb van a la huelga contra la venta a Casa Tarradellas

La plantilla recela de las condiciones de la venta y teme que el grupo alimentario catalán efectúe despidos masivos, pese a que este se comprometió a quedarse con el 90% de los empleados

Así queda el mapa de la leche en Catalunya tras la venta de la fábrica de Pascual a Casa Tarradellas

Camión de Leche Pascual

Camión de Leche Pascual / Archivo

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los trabajadores de la fábrica de Leche Pascual en Gurb (Osona) irán a la huelga el próximo lunes 11 de mayo contra la venta de la factoría a Casa Tarradellas. La plantilla, formada por un centenar de empleados, recela de las explicaciones que les han hecho llegar desde la dirección y teme que la operación comercial se traduzca en despidos masivos, pese a que Casa Tarradellas ha manifestado públicamente que pretende mantener el 90% de los puestos de trabajo.

"Ni las comunicaciones realizadas hasta ahora ni la reunión informativa convocada por la dirección de Leche Pascual no han conseguido disipar las dudas sobre el impacto real del cambio de titularidad ni sobre el nuevo modelo productivo que se quiere implantar a la planta", han manifestado los trabajadores este jueves a través de un comunicado. La plantilla, asesorada por el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, teme que la venta acordada entre ambas compañías para que Casa Tarradellas desemboque en un despido colectivo encubierto, sin las garantías legales ni la transparencia exigibles en estos supuestos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
  2. Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local
  3. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  4. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  5. Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
  6. Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
  7. Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
  8. Así queda el mapa de la leche en Catalunya tras la venta de la fábrica de Pascual a Casa Tarradellas

Los trabajadores de la fábrica de Leche Pascual en Gurb van a la huelga contra la venta a Casa Tarradellas

Los trabajadores de la fábrica de Leche Pascual en Gurb van a la huelga contra la venta a Casa Tarradellas

La IA amenaza más de 2 millones de empleos en España y acelera una transformación laboral sin precedentes

La IA amenaza más de 2 millones de empleos en España y acelera una transformación laboral sin precedentes

Teaser Café para Cinco

Detenidos en Vic por hacer el examen del Instituto Cervantes para obtener la nacionalidad suplantando a compatriotas

Detenidos en Vic por hacer el examen del Instituto Cervantes para obtener la nacionalidad suplantando a compatriotas

RTVE sigue confiando en Pepa Bueno y salta a otro programa más allá del Telediario

RTVE sigue confiando en Pepa Bueno y salta a otro programa más allá del Telediario

La FCVb lanza un plan para extender el crecimiento del vóley catalán por todo el territorio

La FCVb lanza un plan para extender el crecimiento del vóley catalán por todo el territorio

Cortezas innecesarias

Cortezas innecesarias

Transportes pone en servicio casi dos kilómetros de la nueva autovía B-25 en Sant Boi de Llobregat

Transportes pone en servicio casi dos kilómetros de la nueva autovía B-25 en Sant Boi de Llobregat