El jamón español bate su récord de exportaciones con cerca de 73.000 toneladas y un aumento del 10% en China
Las empresas elaboradoras de este producto derivado del porcino vendieron el año pasado en el extranjero por valor 856 millones de euros
A pesar de los aranceles, tanto los que impone Estados Unidos como los que aplica China (en este caso como represalia al veto europeo a sus baterías para coches eléctricos), las exportaciones españolas de jamón alcanzaron en 2025 su récord histórico con un total de 72.721 toneladas exportadas, con un valor de 856,59 millones de euros, según ha explicado este jueves el director general de la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz, en una intervención en el decimotercero Congreso Mundial del Jamón, que se celebra estos días en Granada. Estas cifras suponen un incremento anual del 3,4% en volumen y del 5,6% en términos de valor y "muestran el avance constante en los mercados exteriores de este producto emblemático de la gastronomía española", ha subrayado Herranz.
Que las ventas de jamón, más allá del ibérico, van viento en popa lo demuestra también el crecimiento del 17,4% que ha experimentado el volumen exportado en los últimos cinco ejercicios (10.799 toneladas) y el 65,6% que ha crecido, también en el último lustro, en valor (339,28 millones de euros). Esta evolución refleja "no solo el aumento en las ventas, sino también la apuesta del sector por productos de mayor valor añadido que consolidan la presencia y el prestigio del porcino español en los mercados internacionales", ha indicado el director general de Interporc.
China como mercado en alza
Aunque los principales destinos del jamón español siguen siendo países europeos, con Francia, Alemania, Portugal e Italia a la cabeza, también se sitúan en los primeros lugares del ránking mercados más lejanos (y muy interesantes para los productores) como México, Japón o China, un país este último al que ya se exportan más de 2.000 toneladas por un valor superior a los 34 millones de euros.
Herranz ha destacado que el caso de China, donde las exportaciones de jamón han crecido más de un 10% en volumen y casi un 16% en valor en un solo año, "indica que el sector español está conquistando también al consumidor chino en los segmentos de mayor calidad".
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